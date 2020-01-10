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§ NG.kz
Теплая остановка уже давно не теплая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото остановки на "Kostanay Plaza" прислал в редакцию "НГ" читатель.
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§ Змея Подколодная
Теплая остановка уже давно не теплая
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дикари. У нас, когда вводится в эксплуатацию объект, будь то остановка, горка, снежная скульптура, придорожный туалет и т.д., надо ставить по полицейскому. Ибо все обос.сут, разломают, разобьют, баллончиком с краской наваяют быстренько рекламу наркоты и т.д. Вот тут то кто виноват? Путин, таможенный союз, Трамп или китайцы? Варвары, что тут говорить.
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§ сайлау курманов
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слышали новость? В Рудном тоже хотят теплые остановки,
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§ drakon
Теплая остановка уже давно не теплая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18282
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В Рудном тоже хотят теплые остановки,

Что? БОМЖам жить негде?... :-o
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