Змея Подколодная Теплая остановка уже давно не теплая #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 819

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:53 Дикари. У нас, когда вводится в эксплуатацию объект, будь то остановка, горка, снежная скульптура, придорожный туалет и т.д., надо ставить по полицейскому. Ибо все обос.сут, разломают, разобьют, баллончиком с краской наваяют быстренько рекламу наркоты и т.д. Вот тут то кто виноват? Путин, таможенный союз, Трамп или китайцы? Варвары, что тут говорить.