Цитата: abaika95:

Тогда вопрос простой вы себя кем позиционируете тогда?

Во-первых антисоциальность и "горячее человеколюбие" позволяет мне себя вообще никак не позиционировать.

Во-вторых будь конкретно моя персона умной, или хотя бы очень средненьких способностей, она бы давно покинула сей "райский уголок" в поиске мест, где не поскальзываются на не чищенной от снега дороге аккурат супротив надписи рухани жангыру, или иной какой "патриотической" растяжки над проезжей частью. Так что отвечая на Ваш вопрос - дебил каких поискать.