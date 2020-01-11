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§ NG.kz
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Иран должен был запретить полеты, когда начали стрелять


основания? на территории Ирана военных действий не велось.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 13:59]
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§ Нурбанчик
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
повторюсь . в другой ветке писал. утром. Виноват Трамп,

Полностью согласен с вами.
Напряжённая обстановка в регионе привела к катастрофически ужасному, с человеческими жертвами,происшествию.
А с Украиной произошел тем более какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь. При этом власти Украины юридически так и не признали ошибку своих ВС. Посмотрим как будет вести себя Иран.
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§ Нурбанчик
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот интересно, откуда у них видео? Они что заранее знают какой самолёт собьют и съёмку делают?

Действительно, прям знали что снимать. Такое предположение, что иранских военных подвели преднамеренно под такую ситуацию. Но это только предположение. Все это очень прискорбно, что погибли ни в чем не винные люди
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§ abaika95
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2608
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.01.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эт какой-то позор....


В одни ворота пока конфликт

Генерала потеряли
Чужой самолёт нечайно подбили
Весь мир против себя настроили
Американцам даже стрелять не надо,пролететь пару раз над их АЭС они и сами его подорвут нечайно


Нашим надо в Нур-султане всех за стол переговоров посадить,вот это действительно достойно будет
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§ Нурбанчик
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эт какой-то позор.... В одни ворота пока конфликт

Это не позор, это провокация Пентагона, вернее даже сказать политический терроризм по отношению к Ближнему Востоку.
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§ Змея Подколодная
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Змея Подколодная


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Сообщений: 818
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Действительно, прям знали что снимать.

А откуда видео? Я что то найти не могу. Может со спутника? Такое может быть?
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь. При этом власти Украины юридически так и не признали ошибку своих ВС


а ведь да. было. плюс малайзия. точно рок.
президент конечно опыта ноль.для таких случаев.особенно.
смутило сегодня.
потребовал от Ирана официальных извинений,
наказания виновных и выплаты компенсаций.
а помолчать, дождаться официальных заявлений.
и главное- выплаты компенсаций. ну к чему это.
одно следует из другого.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще про это.
//В Государственной Думе раскритиковали позицию властей Ирана, признавших вину за крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который по ошибке был сбит военными около Тегерана.//
//«Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета»,///
//произошедшее — это не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. «В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно»//
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