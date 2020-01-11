Цитата: Нурбанчик:

какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь. При этом власти Украины юридически так и не признали ошибку своих ВС



а ведь да. было. плюс малайзия. точно рок.

президент конечно опыта ноль.для таких случаев.особенно.

смутило сегодня.

потребовал от Ирана официальных извинений,

наказания виновных и выплаты компенсаций.

а помолчать, дождаться официальных заявлений.

и главное- выплаты компенсаций. ну к чему это.

одно следует из другого.