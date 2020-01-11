Цитата: elektron:

Вот интересно, откуда у них видео? Они что заранее знают какой самолёт собьют и съёмку делают?

Действительно, прям знали что снимать. Такое предположение, что иранских военных подвели преднамеренно под такую ситуацию. Но это только предположение. Все это очень прискорбно, что погибли ни в чем не винные люди