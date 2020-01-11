Первоисточник в Иране.

Стоит прочитать. Для прочтения можно использовать онлайн переводчик, желательно качественный. https://www.isna.ir/news/98102115674/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C

Цитата: Сабыр: Вот реально,почему эти военные такие тупые? И ведь не зависит в какой стране они несут службу.

Некоторым образом всё-таки зависит.

Тоталитарные режимы в подавляющем большинстве отращивают очень специфическое окружение, которое и формирует шишек где ценятся иные качества нежели профессионализм. В большинстве случаев просто прямо противоположные, а люди образованные не сотрудничают как правило с такими режимами, что ещё больше концентрирует %% соотнношение преданных идиотов и специально подобранных исполнительных негодяев.

Которые опять же не совместимы с нормальными людьми, настолько что появляется взаимное неприятие у пособников режима и людей нормальных.



Это уже в свою очередь поляризирует и концентрирует и так не сильно умный контингент этих режимов.



Будете искать примеры - сильно удивитесь где можно найти и как работает этот отбор.

В том числе и не всегда у военных. В некоторых невменяемых властных структурах отрицательная селекция точно так работает.