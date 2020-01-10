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§ NG.kz
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году казахстанцы, заявившие о коррупционных правонарушениях через call-центр "1424", получили в качестве вознаграждения в общей сложности около 1,5 миллиона тенге.
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§ сайлау курманов
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3408
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.20 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо бояться кредитов, я всю жизнь живу на них, вот коттедж свои выкупил десять лет платил по восемьдесят тысяч, а второй магазин не потянул, пришлось продать вместе с ипотекой, брал за девять, ушла за тринадцать лямов, если будет трудно не тяните сразу избавляемся, иначе под аукцион можно попасть, но процедура долгая история, успеете добровольно продать
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