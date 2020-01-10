сайлау курманов Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3408

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:31 Не надо бояться кредитов, я всю жизнь живу на них, вот коттедж свои выкупил десять лет платил по восемьдесят тысяч, а второй магазин не потянул, пришлось продать вместе с ипотекой, брал за девять, ушла за тринадцать лямов, если будет трудно не тяните сразу избавляемся, иначе под аукцион можно попасть, но процедура долгая история, успеете добровольно продать