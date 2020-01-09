|Цитата:
С Назарбаева налево
Нурлыкуны сейчас поперхнулись наверное!
Цитата:
И узнать, как акимат планирует изменить ситуацию.
Ну вот так хорошо начали.
А в конце такой важный эксперимент извести захотели!
Акимат никогда не спит, и всеми трудами, летом и зимой, днем и ночью выращивает новых жителей в новых условиях.
На выходе должен получиться организм, который может жить только в такой среде обитания и никогда не уедет!
Не сможет никак Хомо-Тобылус жить без родных сугробов, без картинно заваленных снегом переходов и без обледенелых остановок!
Не сможет
Загрызет его тоска в любой всякой цивилизованной стране. И скажет Хомо-Тобылус нееее, я в такую жуть как в Челябинск никогда не поеду!
Там же дворы чистят, это страшно как!
Выходишь зимой утром, а всё отодрано и лысое стоит.
То ли дело дома!
Вышел, дверь подъезда распахнул, если она ещё есть, и кругом Родина насколько глаз хватит согревает видом родных сугробов среди очурбаненных пеньков!
Цитата:
были в Челябинске. После снегопада. Обратили внимание, что маленькие, юркие трактора чистили снег именно во дворах, причем далеко не в центре города.
Главное правильно всё это понимать, и в душе вашей всегда будет играть оркестр местной филармонии