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≡ "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев высказал свое мнение о заработной плате чиновников в Казахстане.
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§ Маркс
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.01.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ
Есть такое мнение, что дешевый государственный аппарат, дорого обходиться народу.

И не поспоришь, все логично.

Следствие из этого высказывания:
Дорогой государственный аппарат обходится народу дороже, чем дешевый.
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§ ACROS
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что за индивидуальным к/х будущее,фермы и малые хутора....
Этот лозунг был в Союзе когда только начинался фермерско-крестьянский уклад, мол "...архангельский мужик всех накормит...", серьёзные экономисты писали научные статьи о многоукладности сельского хозяйства, делая акцент на американские ранчо и сельские прибалтийские хутора, загнобляя при этом крупные агрофирмы, молочно-товарные комплексы, откормкомплексы. Теперь же по пришествию много лет, после того как "...разрушив до основания...", наш Минсельхоз ратует за опорные КРУПНЫЕ откормкомплексы на 10 000-20 000 голов КРС, мол будущее сельского хозяйства за крупными агрохолдингами. Нет рабочих: нет проблем, вахтовым методом из города и посеем и уберём и за скотом будем смотреть, зато не надо строить обьекты соцкультбыта и заморачиваться с их обслуживанием и содержанием. Спорная теория.
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§ Я
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при Союзе

Было 2249 депутатов ВС СССР
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2606
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Было 2249 депутатов ВС СССР//



Что мне с этой информацией делать?)
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* КГСПС
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

В том и вопрос. Министерство то тут при чём? Частники двигаются, как вы говорите.
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* КГСПС
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ухохатываются.Чуйскую долину знаешь?
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