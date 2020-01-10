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§ NG.kz
Что изменится в социальной сфере в новом году?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае, в областном пресс-клубе, 10 января, чиновники рассказывали об изменениях в социальной политике государства, которые вступили в силу с 1 января 2020 года.
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§ ACROS
Re: Что изменится в социальной сфере в новом году?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо помогать многодетным матерям( они рожают будущих солдат, будущих налогоплательщиков), но что то государство делает не так, не так как в Советском Союзе, там тоже было много многодетных матерей, но все они как правило РАБОТАЛИ.
Тем более всё делается в пожарном порядке, непродуманно, после трагической гибели в пожаре малолетних деток в астане, государство просто спасовало перед митингами матерей, ОНО и сейчас находиться в состоянии прострации. Нет чёткой программы действия или как они любят иностранные термины пресловутой ДОРОЖНОЙ карты.
С этими АСП и ГСП государство, вернее нынешние чиновники из правительства, взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет. Сейчас надо создавать рабочие места именно для многодетных матерей ( облегчённый режим работы, льготная тарифная сетка оплаты, работа на дому и так далее) - она сама себе зарабатывает; её пенсионные отчисления вырастут; и самое главное: воспитательный эффект для детей - всё достаётся через труд.
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