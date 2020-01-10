ACROS Re: Что изменится в социальной сфере в новом году? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 128

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:40 Конечно надо помогать многодетным матерям( они рожают будущих солдат, будущих налогоплательщиков), но что то государство делает не так, не так как в Советском Союзе, там тоже было много многодетных матерей, но все они как правило РАБОТАЛИ.

Тем более всё делается в пожарном порядке, непродуманно, после трагической гибели в пожаре малолетних деток в астане, государство просто спасовало перед митингами матерей, ОНО и сейчас находиться в состоянии прострации. Нет чёткой программы действия или как они любят иностранные термины пресловутой ДОРОЖНОЙ карты.

С этими АСП и ГСП государство, вернее нынешние чиновники из правительства, взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет. Сейчас надо создавать рабочие места именно для многодетных матерей ( облегчённый режим работы, льготная тарифная сетка оплаты, работа на дому и так далее) - она сама себе зарабатывает; её пенсионные отчисления вырастут; и самое главное: воспитательный эффект для детей - всё достаётся через труд.