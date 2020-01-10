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§ NG.kz
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году казахстанцы, заявившие о коррупционных правонарушениях через call-центр "1424", получили в качестве вознаграждения в общей сложности около 1,5 миллиона тенге.
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§ сайлау курманов
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем
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§ Victor Yang
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем

С твоими понятиями - точно недалеко пойдём. А это называется гражданская активность - именно она и есть основа порядка в государстве.
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§ abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем/




Нормально как в Германии) был когда там,друзья рассказывали что это у них национальная идея) делаешь забор сам без привлечения спецработников,соседи настучали,с тебя штраф,зачем такой сякой немазаный ты сам забор ставишь? Для этого есть специальные люди им тоже семью надо кормить,вызывай их и плати им,раз схитрил получай штраф огромный) тут уже хочешь не хочешь а и сам за соседом будешь подглядывать)

Дракон,Электро есть у вас такое?)
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§ ACROS
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
ACROS


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Сообщений: 126
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем государство жадничает: не надо на этом экономит. Пример: украл бывший аким Костаная на 100 000 000 тенге; государство стукачам пообещало бы ПОЛОВИНУ. Завтра же 100 человек за 50 000 000 тенге позвонили бы в антикоррупционный комитет и рассказали: где, когда, с кем и сколько раз. Народ ВСЕГДА ЗНАЕТ больше чем уполномоченные на то органы, тот же антикорупционный комитет. У нас не привит культ Павлика Морозова. А, так глядишь за большие бабки и сведём коррупцию на НЕТ. Ведь РАССЛЕДУЕТСЯ и ДОВОДИТЬСЯ до СУДА мизерное количество коррупционных дел.
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§ elektron
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4229
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Электро

Это ваша местная. ;-)
А относительно вопроса, не сталкивался с подобным. Хотя наблюдатели есть, как и суслик в степи. :lol:
А вот насчёт забора и прочее, брехня. Главное что бы соответствовал требованиям и не превышал разрешённую высоту. У меня родственники дом почти сами построили. Да такие вещи как подвод и подключение водоснабжения и канализации, фирмы делают. Или эл. проводку, тоже должна фирма делать и несёт 25-ть лет ответственность за это, если что случится. Всё под надзором архитектора, он и решает и разрешает, что сам можешь, что нет. 8-)
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§ abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это ваша местная//


Пардон, Н,запала)



Цитата-//вот насчёт забора и прочее, брехня. Главное что бы соответствовал требованиям и не превышал разрешённую высоту//



Спорить не буду,рассказывали)
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§ elektron
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4229
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Спорить не буду,рассказывали)

Единственное, что могу предположить по забору, так это, если соседи хотели свой и через фирму ставить, а ваши рассказчики, не согласовав с соседом, свой поставили. Хотя не важно. Не зная деталей, сложно, что либо утверждать и предполагать.

Цитата:
abaika95:
Пардон, Н,запала)

Без проблем, проехали
;-)
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§ elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4229
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
сли соседи хотели свой и через фирму ставит

Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
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