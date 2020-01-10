elektron Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4229

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:53 Цитата: abaika95:

Электро

Это ваша местная.

А относительно вопроса, не сталкивался с подобным. Хотя наблюдатели есть, как и суслик в степи.

А вот насчёт забора и прочее, брехня. Главное что бы соответствовал требованиям и не превышал разрешённую высоту. У меня родственники дом почти сами построили. Да такие вещи как подвод и подключение водоснабжения и канализации, фирмы делают. Или эл. проводку, тоже должна фирма делать и несёт 25-ть лет ответственность за это, если что случится. Всё под надзором архитектора, он и решает и разрешает, что сам можешь, что нет.