ACROS Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой... #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 126

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:20 Так что за индивидуальным к/х будущее,фермы и малые хутора....

Этот лозунг был в Союзе когда только начинался фермерско-крестьянский уклад, мол "...архангельский мужик всех накормит...", серьёзные экономисты писали научные статьи о многоукладности сельского хозяйства, делая акцент на американские ранчо и сельские прибалтийские хутора, загнобляя при этом крупные агрофирмы, молочно-товарные комплексы, откормкомплексы. Теперь же по пришествию много лет, после того как "...разрушив до основания...", наш Минсельхоз ратует за опорные КРУПНЫЕ откормкомплексы на 10 000-20 000 голов КРС, мол будущее сельского хозяйства за крупными агрохолдингами. Нет рабочих: нет проблем, вахтовым методом из города и посеем и уберём и за скотом будем смотреть, зато не надо строить обьекты соцкультбыта и заморачиваться с их обслуживанием и содержанием. Спорная теория.