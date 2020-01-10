Цитата: abaika95:

Ну а тут зависит жизнь,поэтому и проверять будут строже

Любые проверки лишь открывают очередную ветку коррупции, так как означают бесконечное зацикливание процедуры, ибо кто будет проверять проверяющих? Если по поводу каждого инцидента проводить проверки всех существующих профильных учреждений с лишением лицензии, то скоро проверяющих будет больше, чем работников данных структур. Хотя, возможно, именно это и является целью данной акции.



При социализме совесть была лучшим контролером. При капитализме, где мерилом успешности являются деньги, а на здоровье нации обращают внимание только с точки зрения очередного отпила от бюджета, всем всегда будет наплевать на качество услуг. Добринцофф, конечно, сразу вспомнит конкуренцию и репутацию, но эти капиталистические анахронизмы давно растворились в разного рода соглашениях и коррупционных схемах.



Чтобы система работала правильно, нужны не проверки, а механизмы сдерживаний и противовесов, который при капитализме сделают невыгодными всякие тайные манипуляции с качеством услуг и товаров. Если бы этой стоматологии пришлось бы выплачивать страховку за неправильное лечение, то не нужны были никакие проверки и лишения лицензии, они бы сами по себе загнулись от бесконечных выплат пострадавшим от их деятельности.