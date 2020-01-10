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§ NG.kz
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг Лаура Ахметниязова сообщила о планирующемся аудите всех стоматологических клиник Казахстана. Ранее она рекомендавала спрашивать у врачей сертификаты и лицензии.
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§ Маркс
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.01.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а тут зависит жизнь,поэтому и проверять будут строже

Любые проверки лишь открывают очередную ветку коррупции, так как означают бесконечное зацикливание процедуры, ибо кто будет проверять проверяющих? Если по поводу каждого инцидента проводить проверки всех существующих профильных учреждений с лишением лицензии, то скоро проверяющих будет больше, чем работников данных структур. Хотя, возможно, именно это и является целью данной акции.

При социализме совесть была лучшим контролером. При капитализме, где мерилом успешности являются деньги, а на здоровье нации обращают внимание только с точки зрения очередного отпила от бюджета, всем всегда будет наплевать на качество услуг. Добринцофф, конечно, сразу вспомнит конкуренцию и репутацию, но эти капиталистические анахронизмы давно растворились в разного рода соглашениях и коррупционных схемах.

Чтобы система работала правильно, нужны не проверки, а механизмы сдерживаний и противовесов, который при капитализме сделают невыгодными всякие тайные манипуляции с качеством услуг и товаров. Если бы этой стоматологии пришлось бы выплачивать страховку за неправильное лечение, то не нужны были никакие проверки и лишения лицензии, они бы сами по себе загнулись от бесконечных выплат пострадавшим от их деятельности.
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§ abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О это надолго)


Цитата-//При социализме совесть была лучшим контролером.//


А разве не при социализме появилась поговорка "если государственное значит ни чье.."

И разве не по Социализме появились первые прохиндеи Чубайсы,Ходорковские,Березовские?)

Хлопковые дело,дело фирмы Океан не при социализме случились?)

И наконец ОБХСС чем тогда занималось?) Как не расследованием расхищения соцсобственности? Совесть.....
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§ Маркс
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.01.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А разве не при социализме появилась поговорка

Вот именно, что при социализме. Потому что с этими явлениями боролись. Боролись с пережитками капитализма, хищениями и спекуляцией. Это сейчас все тихо и гладко, только англичане жадно потирают потные ручонки от обилия сбежавших туда с нашими деньгами олитархов.
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§ abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот именно, что при социализме. Потому что с этими явлениями боролись. Боролись с пережитками капитализма, хищениями и спекуляцией. Это сейчас все тихо и гладко//



Это шедеврально) логика неоспоримая,но я попробую) 70 лет боролись с пережитками капитализма но так и не смогли побороть) кто виноват?) И что делать?) И если у всех совесть была,кто тогда воровал?) Недобитки?) Так вроде всех в 37 добили,новые народились?)так значит школа и партийная система плохо работала раз допускала в своих рядах появлению расхитителей) капитализм взял свое в 91 почему?) Вопросов много в основном риторические конечно....
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§ Маркс
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.01.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
70 лет боролись с пережитками капитализма но так и не смогли побороть)

Капитализм - это инстинкты. Чтобы побороть инстинкты нужно немного больше времени, чем 70 лет. Христианское учение 2000 лет не может одержать победу, но не опускает руки. Что уж говорить о советском государстве, 70 лет находившемся в окружении волков с хватательными инстинктами.
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§ abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Капитализм - это инстинкты. Чтобы побороть инстинкты нужно немного больше времени, чем 70 лет. Христианское учение 2000 лет не может одержать победу//




Ну подождите,вы сразу в белые одежды коммунизм и социализм одеваете) может поэтому и не смог прижится социализм у нас потомучто это чуждо нутру человеческому?) Ну не сможет обезьяна жить по законом муравья и волк по логике буйвола) сколько экспериментов было за историю человечества все ровно возвращаются к старому ты мне я тебе отношению) были и коммуны и хиппи поселения,все не прижилось) вот и союз не смог потомучто чуждо это людям) люди хотели колбаску без очереди покупать а не в интернационалистов играться и Кубе оружие посылать)

[Исправлено: abaika95, 10.01.2020 - 18:05]
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