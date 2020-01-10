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§ NG.kz
Теплая остановка уже давно не теплая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото остановки на "Kostanay Plaza" прислал в редакцию "НГ" читатель.
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§ drakon
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же людям, где-то жить... :lol: :oops:
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§ arman_kst
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда же смотрит акимат?
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§ drakon
Теплая остановка уже давно не теплая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Куда же смотрит акимат?

Вернее Министерство Добропорядочности... :-o
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§ лимон
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да тёплая она, вон аж окна открыты :-)
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§ yudjin
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в конце ноября ленинский путь задался вопросом нетёплости тёплой остановки.
На что гражданин Тарасов пояснил, что это временно. Тепло отключили из-за переподключения точки учета электроэнергии. ....Возможно, в конце этой недели внутри остановки снова будет тепло, – заключил Тарасов.

Дело было 28 ноября... сегодня 9.01...
А замах то был...
а потратили то 4,5 мильёна...
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§ abaika95
Теплая остановка уже давно не теплая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свинство,как с туалетом на новой набережной,все разбомбили
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§ Тимур Гафуров
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 480
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 10.01.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области:
"Для проверки данной информации в настоящее время осуществлен выезд на место следственно-оперативной группы Северного ОП Управления полиции г. Костанай. Факт повреждения автобусной остановки занесен в книгу учета информации для проведения необходимых действий".
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§ drakon
Теплая остановка уже давно не теплая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а потратили то 4,5 мильёна...

На БОМЖовский туалет? Дорогой однака... :lol: :oops:
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§ ACROS
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем она нужна; люди стоят на остановке максимум 20-30 минут. Чьи то понты за счёт налогоплательщиков, знают же что люди безответственные, тем более гос.чиновники: им баре-бир, деньги не ихние, сегодня он тут, завтра в Мухосранске. Для него ГЛАВНОЕ: ОТЧЁТ, ОСВОЕНИЕ и сияющие глаза при виде начальства.
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§ сайлау курманов
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, чего деньгами кидаться. Чем думают там в акиматах, думаю надо этого чиновника отрезвить для реальности, ау! Где они добропорядочные ходят, чья была инициатива, разберитесь
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§ Добринцофф
Теплая остановка уже давно не теплая
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6909
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
"Для проверки данной информации в настоящее время осуществлен выезд на место следственно-оперативной группы Северного ОП Управления полиции г. Костанай. Факт повреждения автобусной остановки занесен в книгу учета информации для проведения необходимых действий"

То есть получается камеры там не работают,если полиция об повреждениях узнаёт из новостей?
А почему не работают,ведь камеры стоят,деньги потрачены.
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