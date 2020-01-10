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§ NG.kz
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году казахстанцы, заявившие о коррупционных правонарушениях через call-центр "1424", получили в качестве вознаграждения в общей сложности около 1,5 миллиона тенге.
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§ сайлау курманов
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем
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§ Victor Yang
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем

С твоими понятиями - точно недалеко пойдём. А это называется гражданская активность - именно она и есть основа порядка в государстве.
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§ abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем/




Нормально как в Германии) был когда там,друзья рассказывали что это у них национальная идея) делаешь забор сам без привлечения спецработников,соседи настучали,с тебя штраф,зачем такой сякой немазаный ты сам забор ставишь? Для этого есть специальные люди им тоже семью надо кормить,вызывай их и плати им,раз схитрил получай штраф огромный) тут уже хочешь не хочешь а и сам за соседом будешь подглядывать)

Дракон,Электро есть у вас такое?)
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