abaika95 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках #3





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:47 Цитата-//Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем/









Нормально как в Германии) был когда там,друзья рассказывали что это у них национальная идея) делаешь забор сам без привлечения спецработников,соседи настучали,с тебя штраф,зачем такой сякой немазаный ты сам забор ставишь? Для этого есть специальные люди им тоже семью надо кормить,вызывай их и плати им,раз схитрил получай штраф огромный) тут уже хочешь не хочешь а и сам за соседом будешь подглядывать)



Дракон,Электро есть у вас такое?)