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≡ "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев высказал свое мнение о заработной плате чиновников в Казахстане.
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§ maxsaf
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сколько отпускные у вашего министра и сколько у технички, если меньше чем в три раза то бардак

Ок, гляну ))
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, Вы осторожнее. Вас спасает только то, что несёте ахинею в интернете.//



А вы что несёте?) Только правду?) И что вы скинули вакансию на программиста в школе?)
Ударят вас по голове?)
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или Вы из параллельного измерения пишете и там какой-то другой Казахстан... Ну серьезно, есть учителя, которые на полставки за 30000 тенге работают.//




Нет вот живу реальном Костане,учителя в мешках от кортошки по дорогам не валяются милостыню не просят) кто умный в НИШ устроился,кто активный курсы прошел,факультативы ведёт,на дому с детьми занимается,кто-то сидел на ставке в 50 тыщ дождался выхода на пенсию профильного учителя,часы себе ее взял,ну а кому 30 тыщ хватает)
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Анонимно. В реальной жизни за такое могут и по голове ударить//



А вы с фото и именем и фамилией тут сидите?)

Ладно по конкретике по вице министру,ну давайте рассудим,при Союзе министры в драных штанах на мопедах ездили? Нет,вроде в костюмчиках и на служебных волгах, Мало заробатывали? Тоже думаю нет

Как они в министерское кресло попадали раньше? С неба падали? Да нет упорным трудом и активной партийной деятельностью я так думаю(Мимино)

А сейчас как? С неба падают? По праву рождения? Тоже нет,по нац признаку?одни Казахи? Да нет вон целый вице-министр Русский есть

Так что это любой кто имеет образование,разбирается в политике и госработе может стать вице министром? Думаю да) ну так что делать будем? Завидовать будем)
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§ Тот самый
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Только правду?

Всегда.

Цитата:
abaika95: И что вы скинули вакансию на программиста в школе?)
В школе же. Или думаете учителям там больше платят? Вот есть и учителя. 42000 тенге и 70000 тенге.

Цитата:
abaika95:
кто-то сидел на ставке в 50 тыщ дождался выхода на пенсию профильного учителя,часы себе ее взял

И это нормально по Вашему? Сидеть и дожидаться? В акиматах система такая. Сиди за 70000 и жди должности получше, заводи пока знакомства, может и тебе повезёт. А у некоторых (при знакомствах) карьера сразу начинается с начальников отделов и сразу рост в гору, полгода там, полгода там и уже замакима.
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* ACROS
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент добропорядочности, очевидно по структуре штата внутри он делится : на отдел добропорядочности и отдел недобропорядочности. Ха-ха-ха. Честно,как прочитал смеюсь до сих пор. Неужели взрослые серьезные люди так назвали целую структуру? Осталось в Правительстве создать: Министерство счастья; Министерство несчастья; Министерство унылых людей; Министерство злости; Министерство доброты;
Министерство любви; Министерство хамства и так далее. Ха-ха-ха-ха. Заряд на весь день. Он наверное сам балдеет и смеётся от своей должности !!!
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Только правду?Всегда.//

Цитата-//у некоторых (при знакомствах) карьера сразу начинается с начальников отделов и сразу рост в гору, полгода там, полгода там и уже замакима.//


Человек говорит правду) хорошо


Вот тут вакансия рук отдела архитектуры Денисовского района

http://qyzmet.gov.kz/ru/pages/noyabr-27

Опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 1) не менее двух лет стажа работы на государственных должностях

Спорить не буду,может по блату возьмут человека начальником отдела который уже работает в акимате)

Но сразу карьеру с начальника без опыта госслужбы мы как видим не начнёшь)

Вы говорили правду говорите, всегда при чем?) Зачем же тут врать?)

Про приведенные ссылки на вакансии учителей тоже спорить не буду) но это учителя начальных классов) они всегда получали меньше, 70-80 тысяч,мало согласен
Но есть ещё категории за которые доплата идет,факультативы,внешкольные занятия с учениками за которые не редко учителя деньги получают) также проблема нехватки часов у старшего блока учителей из-за того что пенсионеры сидят ещё) тоже беда)

Взрослый учитель с опытом,категориями,классным руководством получает 150-170 тысяч) если считает что это мало,готовится,сдает тестирование и пытается пробится в НИШ или Лицеи и Гимназии)

А как по другому?
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§ Тот самый
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
очевидно по структуре штата внутри он делится : на отдел добропорядочности и отдел недобропорядочности


А ещё там есть 20 специалистов по добропорядочности, 30 специалист по добропорядочности 2 категории, 15 1й категории, 3 ведущих специалиста по добропорядочности. А смешно будет, когда начальника отдела добропорядочности поймают на взятке :lol: :lol: :lol: Эх.
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* ACROS
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, если серъёзно, достоин или недостоин замминистра такого оклада, судите сами: В 1991 году в год развала Союза наш совхоз сеял 25 000 га земли, поголовье КРС составляла порядка 5 000 голов, плюс скот частного подворья в 1 000 голов, имелся свой молокозавод, маточное стадо в 1 500 голов, своя пекарня, колбасный цех, мельница, и самое главное народу было порядка 2 000 жителей, из них в совхозе работало 600 человек. Прошло всего лишь 28 лет Егимендыка: совхоза - нет,скота всего лишь 300 голов частного подворья, школа - девятилетка,вместо крупного сельхозпроизводства мелкие к/х и ТОО-шки, и самое главное - жителей всего 300 человек , большинство из которых пенсионеры и люмпен-пролетарии. Почему так: никто на нас не нападал,войны- не было; землетрясения или цунами - тоже не было. Причина: действующая на протяжении 28 лет политика Минсельхоза в отношении сельских территории. И вот за всё это - в отпуск с тремя лямам. Судите сами: добропорядочно это или недобропорядочно.
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§ Victor Yang
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
. Причина: действующая на протяжении 28 лет политика Минсельхоза в отношении сельских территории.

28 лет - это много. Всё за год-два развалилось.
Цитата:
ACROS:
В 1991 году в год развала Союза наш совхоз сеял 25 000 га земли, поголовье КРС составляла порядка 5 000 голов, плюс скот частного подворья в 1 000 голов, имелся свой молокозавод, маточное стадо в 1 500 голов

А нет информации в денежном выражении? Сколько на содержание всего этого бралось и на какую сумму продавалось?
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§ Victor Yang
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
до зарплат мы еще не дошли. )) отпускных вам сколько надо, тоже три или ляма хватит?

Так отпускные и вычисляются от среднемесячной зарплаты за год, включая премии и прочее.
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§ Мишаня
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 10.01.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да , все люди в стране не должны ходить с протянутой рукой. и работать "на низкую" заработную плату. получали достойную заработную плату

Все правильно. Только это уже другая тема и другая гордость, которая вне компетенции нащальника
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§ alex_60
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А смешно будет, когда начальника отдела добропорядочности поймают на взятке


ну на вранье уже поймали.
пост 37.
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§ Lex
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 10.01.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"департамента добропорядочности" - я стесняюсь спросить, чё, как там надопропорядичавали? ))) А то я тут с гаишником жппшником по понятиям месяц назад разговаривал, мне показалось он больше у зеков учился общению, чем у вас.
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//28 лет - это много. Всё за год-два развалилось//



В 90-ых все разваливалось,деревни больше всех пострадали,они и при Союзе то искусственно на плаву держались,студентов и солдат на картошку отправляли

Если говорить про тех кто работает на земле то количество рабочих мест там будет все меньше и меньше и меньше И это нельзя остановить,"деревня" как место где живут работники села умирала весь двадцатый век и неизбежно будет умирать дальше

И в Союзе то же самое происходило,почитать писателей-деревенщиков что книга то плачь о умирании деревни,Шукшин все писал что молодые из деревнь в город сваливают а остаются старики одни и это в 50-60 годах ещё!!....


Так что за индивидуальным к/х будущее,фермы и малые хутора
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