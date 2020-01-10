abaika95 "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2600

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата-//Только правду?Всегда.//



Цитата-//у некоторых (при знакомствах) карьера сразу начинается с начальников отделов и сразу рост в гору, полгода там, полгода там и уже замакима.//





Человек говорит правду) хорошо





Вот тут вакансия рук отдела архитектуры Денисовского района



http://qyzmet.gov.kz/ru/pages/noyabr-27



Опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 1) не менее двух лет стажа работы на государственных должностях



Спорить не буду,может по блату возьмут человека начальником отдела который уже работает в акимате)



Но сразу карьеру с начальника без опыта госслужбы мы как видим не начнёшь)



Вы говорили правду говорите, всегда при чем?) Зачем же тут врать?)



Про приведенные ссылки на вакансии учителей тоже спорить не буду) но это учителя начальных классов) они всегда получали меньше, 70-80 тысяч,мало согласен

Но есть ещё категории за которые доплата идет,факультативы,внешкольные занятия с учениками за которые не редко учителя деньги получают) также проблема нехватки часов у старшего блока учителей из-за того что пенсионеры сидят ещё) тоже беда)



Взрослый учитель с опытом,категориями,классным руководством получает 150-170 тысяч) если считает что это мало,готовится,сдает тестирование и пытается пробится в НИШ или Лицеи и Гимназии)



А как по другому?