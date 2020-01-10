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§ NG.kz
Теплая остановка уже давно не теплая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото остановки на "Kostanay Plaza" прислал в редакцию "НГ" читатель.
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§ drakon
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18272
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же людям, где-то жить... :lol: :oops:
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§ arman_kst
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда же смотрит акимат?
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§ drakon
Теплая остановка уже давно не теплая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18272
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Куда же смотрит акимат?

Вернее Министерство Добропорядочности... :-o
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§ лимон
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да тёплая она, вон аж окна открыты :-)
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§ yudjin
Re: Теплая остановка уже давно не теплая
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в конце ноября ленинский путь задался вопросом нетёплости тёплой остановки.
На что гражданин Тарасов пояснил, что это временно. Тепло отключили из-за переподключения точки учета электроэнергии. ....Возможно, в конце этой недели внутри остановки снова будет тепло, – заключил Тарасов.

Дело было 28 ноября... сегодня 9.01...
А замах то был...
а потратили то 4,5 мильёна...
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§ abaika95
Теплая остановка уже давно не теплая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свинство,как с туалетом на новой набережной,все разбомбили
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