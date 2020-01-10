yudjin Re: Теплая остановка уже давно не теплая #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6338

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:15 Еще в конце ноября ленинский путь задался вопросом нетёплости тёплой остановки.

На что гражданин Тарасов пояснил, что это временно. Тепло отключили из-за переподключения точки учета электроэнергии. ....Возможно, в конце этой недели внутри остановки снова будет тепло, – заключил Тарасов.



Дело было 28 ноября... сегодня 9.01...

А замах то был...

а потратили то 4,5 мильёна...