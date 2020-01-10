Цитата: сайлау курманов:

к хохлам не поеду, боюсь их

если так назовешь нас в Украине, то лучше завещание сразу составить. Кара себя не составит долго ждать. А чего эт ты нас боишься? Украина це Европа 🤣.

А если серьезно, то едь, не бойся. Главное если что-то за политику будут спрашивать- говори далёкий от неё и т.д. и ничего на себе про СССР из надписей чтоб не было, а то сразу могут посадить. А, и за Крым- говори что он Украины, если спросят. Если был в Крыму после анексии- лучше конечно даже не думай ехать, административка гарантирована и запрет на въезд. И в идеале ехать по вызову или могут не пустить. Если своим ходом, через ЛДНР не советую ехать, административка за незаконное пересечение границы получишь и запрет на въезд.