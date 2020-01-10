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§ NG.kz
Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авиакомпания "Белавиа" открывает рейсы в Костанай, Актау, Караганду и Павлодар сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Рейсы будут выполняться в летний период.
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§ сайлау курманов
Re: Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая приятная новость, в Беларуси живут мои друзья, очень давно из города Гродно таскал обувь фирмы Белвест, да к тому же он, этот город стоит на перекрестке, там рукой подать Польша, Литва и город ровно, но к хохлам не поеду, боюсь их
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§ drakon
Re: Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18272
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Минск–Костанай,


Мне - не нужен.
Мне нужен - Гамбург - КОстанай... :lol: :-o
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§ arman_kst
Re: Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алматы-Костанай нужен
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§ Lex
Re: Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 10.01.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
к хохлам не поеду, боюсь их

если так назовешь нас в Украине, то лучше завещание сразу составить. Кара себя не составит долго ждать. А чего эт ты нас боишься? Украина це Европа 🤣.
А если серьезно, то едь, не бойся. Главное если что-то за политику будут спрашивать- говори далёкий от неё и т.д. и ничего на себе про СССР из надписей чтоб не было, а то сразу могут посадить. А, и за Крым- говори что он Украины, если спросят. Если был в Крыму после анексии- лучше конечно даже не думай ехать, административка гарантирована и запрет на въезд. И в идеале ехать по вызову или могут не пустить. Если своим ходом, через ЛДНР не советую ехать, административка за незаконное пересечение границы получишь и запрет на въезд.
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§ лимон
Re: Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.01.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поезд Минск-Кустанай если не ошибаюсь 59тыс. билет стоит, сколько вот будет авиабилет стоить?
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§ yudjin
Re: Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
сколько вот будет авиабилет стоить?

на сайте белавиа есть цены.
Например 3 июля из Минска в Костанай стоит 161,5, 217,5 и 418,5 доллара.
Если туда и обратно берешь, еще дешевле.
Я 5 лет назад летал из Астаны, что очень неудобно, стоимость была около 90 000.
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