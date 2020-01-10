Тот самый Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 316

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 Цитата: Добринцофф:

Очередной фейк



В данном случае может и фейк. Но буквально 10 дней назад, перед НГ в 8м садике несколько детей получили аллергию на мандарины. Опухли уши, сыпь по телу и пр. Хотя эти же дети едят мандарины дома и никогда аллергии не было. Так что фрукты, которые мы едим очень и очень сомнительного происхождения и качества. Санитарного надзора и проверок практически нет.