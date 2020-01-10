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§ NG.kz
Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО, начато расследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с таблетками внутри мандаринов накануне Нового года рассылалось в WhatsApp. На тогда многие подумали, что это фейк. Интересно, как таблетки попали под кожуру? И что внутри самих таблеток?
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§ Добринцофф
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной фейк.Есть разоблачающие видео как таблетки попадают в мандарин.
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§ Victor Yang
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же ради чего и как надо было заморочиться чтобы таблетки в мандарины засунуть?!!! Это же не повидло в "подушечки" наливать!
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§ Тот самый
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Очередной фейк


В данном случае может и фейк. Но буквально 10 дней назад, перед НГ в 8м садике несколько детей получили аллергию на мандарины. Опухли уши, сыпь по телу и пр. Хотя эти же дети едят мандарины дома и никогда аллергии не было. Так что фрукты, которые мы едим очень и очень сомнительного происхождения и качества. Санитарного надзора и проверок практически нет.
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§ abaika95
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это же ради чего и как надо было заморочиться//



А что за таблетки пока не известно) может наркота,утечка произошла товара) вот и

Цитата-//расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств//


Понятно каких ведомств)
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§ сайлау курманов
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два ящика мандарин съели на НГ, ничего не попалось, ничего не случилось, может торгаши конкурентов саботируют, ещё до праздников видео по ватцапу мелькнуло
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§ лимон
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошие таблетки, даже в кислоте фруктов не растворились
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