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§ NG.kz
Для тех, кто умеет работать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37737
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно восточной философии, 2020-й - год Белой Металлической Крысы, решительного, прямолинейного и расчетливого грызуна. Крыса вступит во владение новым периодом 25 января. С этого момента, по мнению астрологов, нас ждут материальное благополучие с учетом разумной бережливости, возможность поправить свое здоровье за счет неэкстремальных видов спорта и любвеобильные отношения, если мы пожелаем в них вступить. За более конкретной характеристикой года и традиционным прогнозом для известных людей области и не только мы обратились к костанайскому мастеру-тарологу Ларисе БОЙЧЕНКО.
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§ Сабыр
Re: Для тех, кто умеет работать
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хабар идёт что Архимед уже перевёз семью в астану.. Жаль что уезжает,мне он нравился. Много хорошего сделал для области.
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§ Мурзилка
Re: Для тех, кто умеет работать
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Этот хабар уже год идёт...
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§ yudjin
Для тех, кто умеет работать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Жаль что уезжает,мне он нравился.

скатертью дорога...
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§ юля елиссева
Re: Для тех, кто умеет работать
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 10.01.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
уже перевёз семью в астану.. Жаль что уезжает

Было бы о чём горевать. на смену одному временщику придет другой...
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§ drakon
Для тех, кто умеет работать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18269
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Этот хабар уже год идёт...

Какой нибудь астролог - угадает... :lol: ;-)
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