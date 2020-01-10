abaika95 "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2595

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:47 Цитата-//Анонимно. В реальной жизни за такое могут и по голове ударить//







А вы с фото и именем и фамилией тут сидите?)



Ладно по конкретике по вице министру,ну давайте рассудим,при Союзе министры в драных штанах на мопедах ездили? Нет,вроде в костюмчиках и на служебных волгах, Мало заробатывали? Тоже думаю нет



Как они в министерское кресло попадали раньше? С неба падали? Да нет упорным трудом и активной партийной деятельностью я так думаю(Мимино)



А сейчас как? С неба падают? По праву рождения? Тоже нет,по нац признаку?одни Казахи? Да нет вон целый вице-министр Русский есть



Так что это любой кто имеет образование,разбирается в политике и госработе может стать вице министром? Думаю да) ну так что делать будем? Завидовать будем)