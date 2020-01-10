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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Оставшиеся стоматологические вопросы лучше во флуд перенести ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен,смотрю у вас тоже выходной)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1948
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
много вопросов к нему.

----Уж время близится к обеду , а alex_60 все нет ?? Где вопросы?? :-x :lol:
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