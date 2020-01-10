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≡ "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37737
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев высказал свое мнение о заработной плате чиновников в Казахстане.
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§ maxsaf
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сколько отпускные у вашего министра и сколько у технички, если меньше чем в три раза то бардак

Ок, гляну ))
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* abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, Вы осторожнее. Вас спасает только то, что несёте ахинею в интернете.//



А вы что несёте?) Только правду?) И что вы скинули вакансию на программиста в школе?)
Ударят вас по голове?)
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* abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или Вы из параллельного измерения пишете и там какой-то другой Казахстан... Ну серьезно, есть учителя, которые на полставки за 30000 тенге работают.//




Нет вот живу реальном Костане,учителя в мешках от кортошки по дорогам не валяются милостыню не просят) кто умный в НИШ устроился,кто активный курсы прошел,факультативы ведёт,на дому с детьми занимается,кто-то сидел на ставке в 50 тыщ дождался выхода на пенсию профильного учителя,часы себе ее взял,ну а кому 30 тыщ хватает)
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* abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Анонимно. В реальной жизни за такое могут и по голове ударить//



А вы с фото и именем и фамилией тут сидите?)

Ладно по конкретике по вице министру,ну давайте рассудим,при Союзе министры в драных штанах на мопедах ездили? Нет,вроде в костюмчиках и на служебных волгах, Мало заробатывали? Тоже думаю нет

Как они в министерское кресло попадали раньше? С неба падали? Да нет упорным трудом и активной партийной деятельностью я так думаю(Мимино)

А сейчас как? С неба падают? По праву рождения? Тоже нет,по нац признаку?одни Казахи? Да нет вон целый вице-министр Русский есть

Так что это любой кто имеет образование,разбирается в политике и госработе может стать вице министром? Думаю да) ну так что делать будем? Завидовать будем)
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* Тот самый
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Только правду?

Всегда.

Цитата:
abaika95: И что вы скинули вакансию на программиста в школе?)
В школе же. Или думаете учителям там больше платят? Вот есть и учителя. 42000 тенге и 70000 тенге.

Цитата:
abaika95:
кто-то сидел на ставке в 50 тыщ дождался выхода на пенсию профильного учителя,часы себе ее взял

И это нормально по Вашему? Сидеть и дожидаться? В акиматах система такая. Сиди за 70000 и жди должности получше, заводи пока знакомства, может и тебе повезёт. А у некоторых (при знакомствах) карьера сразу начинается с начальников отделов и сразу рост в гору, полгода там, полгода там и уже замакима.
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* ACROS
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент добропорядочности, очевидно по структуре штата внутри он делится : на отдел добропорядочности и отдел недобропорядочности. Ха-ха-ха. Честно,как прочитал смеюсь до сих пор. Неужели взрослые серьезные люди так назвали целую структуру? Осталось в Правительстве создать: Министерство счастья; Министерство несчастья; Министерство унылых людей; Министерство злости; Министерство доброты;
Министерство любви; Министерство хамства и так далее. Ха-ха-ха-ха. Заряд на весь день. Он наверное сам балдеет и смеётся от своей должности !!!
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