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§ NG.kz
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37737
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг Лаура Ахметниязова сообщила о планирующемся аудите всех стоматологических клиник Казахстана. Ранее она рекомендавала спрашивать у врачей сертификаты и лицензии.
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§ alex_60
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лоббирует кто-то проверку.
думаю крупные сети.
чтобы убрать конкурентов одиночников.
у которых дешевле лечение.
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§ maxsaf
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Сами проверяльщики себя и лоббируют. #Позолотиручку. ))
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* abaika95
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сами проверяльщики себя и лоббируют. #Позолотиручку. ))//



Это вы сейчас какую цель таким комментом приследуете первую-поржать?

Или вторую помочь своим родным и близким?

Девочка в кому впала,вот и начинают проверку всех стоматологий что-то не верно делают?
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§ сайлау курманов
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3403
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вроде моратории сейчас обьявили
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§ maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ко мне проверяльщики направляли уведомление, что хотят проверить, все ли ценники у меня на казахский язык переведены. Ну а я злостный был нарушитель в этом плане. Чем все закончилось - догадаться не сложно. С того времени нет у меня веры проверяльщикам в их бескорыстность ))
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* abaika95
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ко мне проверяльщики направляли уведомление, что хотят проверить, все ли ценники у меня на казахский язык переведены. Ну а я злостный был нарушитель//




Юджин! Ты где дорогой иди сюда повозмущайся тут человек языковую политику злостно нарушал) и ему за это ничего не было как я понял)



Цитата-//С того времени нет у меня веры проверяльщикам в их бескорыстность//


Ну сравнение конечно логичное,ценники и жизнь человека...
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§ maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну да, от моих ценников ничья жизнь не зависела, вот я и "забил" ))
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§ maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и ему за это ничего не было как я понял

Еще как было )) Но я принципиально не исполнял. ))
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* abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну да, от моих ценников ничья жизнь не зависела, вот я и "забил"//




Ну а тут зависит жизнь,поэтому и проверять будут строже
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* abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но я принципиально не исполнял/




Наплевательски относились к государственному языку?) Принципиально, нет не буду на Казахский переводить так да?)
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§ maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Принципиально, нет не буду на Казахский переводить так да?)

Да, именно так )) таблички же на улицах принципиально на русском не пишут ))
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§ maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проверять будут строже

Ну или дороже ))
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* abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таблички же на улицах принципиально на русском не пишут//



Так может они и не пишут потомучто вас таких принципиальных много?) Вы не перевели на Казахский ну получайте табличку на дом без Русского) принцип на принцип)



Цитата-//Ну или дороже//


Ржете?
Или родным и близким помогаете?
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§ maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так может они и не пишут потомучто вас таких принципиальных много?

Может))
Цитата:
abaika95:
Вы не перевели на Казахский ну получайте табличку на дом без Русского

Ну вот и узнали, а то мычат толком обьяснить не могут. Юджин, это все из-за меня ))
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