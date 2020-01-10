ACROS Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае #38





(Полноправные пользователи) Сообщений: 121

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:52 Костанайская область, это прежде всего - производство и возделывания сильной и твёрдой пшеницы. Это бренд Костанайщины, и эта продукция пользуется спросом и для этого тут природой созданы все условия. Не зря же партия и правительство в 1954 голу бросило силы на распашку целинных и залежных земель.Почему то юбилейная дата - 65 лет целины - прошла совсем незамеченной. И нигде в прессе , даже в Нашей Газете юбилейную дату промолчали. Всё советское - из сердца вон, с глаз долой??? Наверное надо готовить спецов и для местного автопрома, и для энергосбережения, но они производные , а самое главное - это подготовка своих кадров для основной сельхоз.культуры ПШЕНИЦА: агрономы, инженера, механизаторы.