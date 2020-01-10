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≡ Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На техническое оснащение нового регионального «Smart-центра» КГУ им. Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге.
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* maxsaf
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Отлично,кто оплачивать будет?

Это бесплатный пробный тест))
Цитата:
abaika95:
а редакция может,так что попросите НГ пусть запросят

Уже, в #19 :lol:
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* maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Проект в полтора ляма, и видимо еще столько же надо, чтобы узнать чем оно там занимается и на что потратилось? ))
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* Гога
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в районе телецентра

----Там мой знакомый работал , даже может к нему и ходили.Вроде как на станцию юннатов в КЖБИ перебрались .
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* maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Там мой знакомый работал , даже может к нему и ходили.Вроде как на станцию юннатов в КЖБИ перебрались

Чем не смарт-центр?
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* maxsaf
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пользоваться услугами образовательного центра разрешат всем студентам и школьникам Костаная

Что это за услуги? Платные? Если да, то че почем?
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* maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут видимо своими расспросами кому-то настроение с утра порчу. Извиняйте. Просто тема близка мне, реально интересно. Я сам любитель всякие полезные инновации внедрять.
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§ abaika95
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я тут видимо своими расспросами кому-то настроение с утра порчу//


Кому же?)
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* maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кому же?)

Мож руководителю центра, а может и акиму, это же его тема тоже :-)
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§ ACROS
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область, это прежде всего - производство и возделывания сильной и твёрдой пшеницы. Это бренд Костанайщины, и эта продукция пользуется спросом и для этого тут природой созданы все условия. Не зря же партия и правительство в 1954 голу бросило силы на распашку целинных и залежных земель.Почему то юбилейная дата - 65 лет целины - прошла совсем незамеченной. И нигде в прессе , даже в Нашей Газете юбилейную дату промолчали. Всё советское - из сердца вон, с глаз долой??? Наверное надо готовить спецов и для местного автопрома, и для энергосбережения, но они производные , а самое главное - это подготовка своих кадров для основной сельхоз.культуры ПШЕНИЦА: агрономы, инженера, механизаторы.
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