abaika95 "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2568

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:51 Цитата-//то, что благодаря мудрой политики похерено всё сельское хозяйство, села и аулы в полной ж...е, нищенские зарплаты у тружеников села//







Юджину наверно виднее с сельчанами каждый день встречается,разговаривает может даже что-то у них покупает)



Но по своему опыту общения с сельчанами и их молодыми сынками кои из города не вылазят и родительские деньги просаживают вижу что бедствуют на селе только те кто работает хреново,кто пашет,двигается у того и деньги есть и машины покупают и на квартиру детям и на учебу в универе есть...





Ну во всяком случае таких видел

Юджин наверно общается с теми кто победнее