/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев высказал свое мнение о заработной плате чиновников в Казахстане.
Читать новость

* alex_60
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//вице-министру сельского хозяйства начислили три миллиона тенге отпускных.//
//министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать//

наглость не знает границ. горизонты попутал.
это министерство вообще что делает?
если отпускные у него 8 штук,
то и получает он не меньше в месяц.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2020 - 12:32]
Профайл

§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//если отпускные у него 8 штук//


Это вы в какой валюте считаете?)
Профайл

* alex_60
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы в какой валюте считаете?)


3000000/8=375
Профайл

§ сайлау курманов
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда и врачам и учителям делайте такую зарплату, вы что особые? Они ещё возмущаются, а какая отдача от вас,
Профайл Посетить вебсайт

* Гога
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть такое мнение,
---- Хотелось бы узнать - ЧЬЕ мнение ?? 8-)
Профайл

* alex_60
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///я считаю, что государственный служащий не должны ходить с протянутой рукой и работать на низкую заработную плату.//

а, что ,кто-то видел с протянутой рукой?
госслужащих?
Профайл

§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тогда и врачам и учителям делайте такую зарплату//




Вот что что но нашим врачам и учителям грех жаловаться вот честно) знакомый терапевт в районе под 300-350 получает,знакомая молодая учительница ИЗО и что-то там для девочек вместо труда сейчас (год как устроилась) так как у нее много часов и классное руководство под 130 где-то) стремится надо к повышению конечно но не бедствуют учителя и врачи)

[Исправлено: abaika95, 10.01.2020 - 12:46]
Профайл

§ yudjin
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
департамента добропорядочности

а министерство волшебства и фантазии уже придумали?

Цитата:
Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение.

какие громкие слова, ах как кружится голова...
А то, что благодаря мудрой политики похерено всё сельское хозяйство, села и аулы в полной ж...е, нищенские зарплаты у тружеников села и неспособность прокормить свой народ... этим Сабирбаев не гордится?

Создали из Астаны бездонную прорву из чиновников с непомерными и необоснованными зарплатами ради красивой жизни, половина города в которой - это прислуга и обслуга этих чиновников.
Профайл

* alex_60
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да , все люди в стране не должны ходить с протянутой рукой.
и работать "на низкую" заработную плату.
получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах.
всем по три миллиона .
казна не опустеет.
Профайл

§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//то, что благодаря мудрой политики похерено всё сельское хозяйство, села и аулы в полной ж...е, нищенские зарплаты у тружеников села//



Юджину наверно виднее с сельчанами каждый день встречается,разговаривает может даже что-то у них покупает)

Но по своему опыту общения с сельчанами и их молодыми сынками кои из города не вылазят и родительские деньги просаживают вижу что бедствуют на селе только те кто работает хреново,кто пашет,двигается у того и деньги есть и машины покупают и на квартиру детям и на учебу в универе есть...


Ну во всяком случае таких видел
Юджин наверно общается с теми кто победнее
Профайл

* maxsaf
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Хотелось бы узнать - ЧЬЕ мнение ??

Вице-министра сельского хозяйства ))
Профайл

§ Victor Yang
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12359
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так как у нее много часов и классное руководство под 130 где-то

Вот именно - "много часов". А их не должно быть много - их должно быть нормально, чтобы и на личную жизнь хватало. Да и 130 - это не очень много.
Цитата:
abaika95:
знакомый терапевт в районе под 300-350 получает

Опять же - какая нагрузка?
Профайл

* alex_60
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже смеется над народом.
улыбочка на лице.
Профайл

* maxsaf
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а министерство волшебства и фантазии уже придумали?

Ну как такое читать без улыбки? )) Новости из КЗ - всегда море позитива и заряд бодрости на весь день ))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: ACROS, maxsaf, crayfish_xD, Iney, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 6
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх