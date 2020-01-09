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§ NG.kz
Конфликт США и Ирана!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37732
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт США и Ирана набирает обороты! Интересно услышать мнения Костайщины по этому поводу! Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель, Доллар по 250 тенге, и какие последствия все это может иметь для Казахстана?
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§ alex_60
Re: Конфликт США и Ирана!!!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт уже исчерпан.
Война не будет.
а санкции, так они уже давно.
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§ alex_60
Re: Конфликт США и Ирана!!!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да, "Костайщины", подкорректируйте.
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§ abaika95
Re: Конфликт США и Ирана!!!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель, Доллар по 250 тенге//



Хм,ну мнение на мнение) думаю "горячей" фазы конфликта не будет,выборы скоро а до выборов войнушку даже и победоносную опасно начинать,генерала убил,баллы заработал,Американцы после атак на авиабазы не постралали,Иракская прислуга погибла только, если и будет война то только конкретно перед выборами когда Трамп поймет что проигрывает либо сразу после,мнение-Америка раскатает в порох Иранскую армию как раскатала до этого более сильную Хуйсеновскую Иракскую


Нефть может и подешеветь а доллар укрепится так что надо готовится)
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§ Kairat stayer
Re: Конфликт США и Ирана!!!
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудничанин: Конфликт США и Ирана набирает обороты! Интересно услышать мнения Костайщины по этому поводу!

Скорее всего конфликт не будет набирать обороты. Иран заранее предупредил об ударе власти Ирака, последние американцев, никто не пострадал, ущерб минимальный.

Президент США Д.Трамп обратился к американцам и заявил, что мы не понесли никаких потерь, все наши солдаты в безопасности, и на наших военных базах был нанесен лишь минимальный ущерб».
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* maxsaf
Re: Конфликт США и Ирана!!!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как насчет 80 погибших по версии одной из сторон, и ни одного - по версии другой стороны? Заявлено то на высшем уровне. С таким же успехом можно было вообще не пускать ракеты, а просто пустить слух, что пустили 100500 ракет. А вторым ответить слухом, что все их поймали и назад вернули. Проверять то все равно никто не будет. :lol:
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§ Рудничанин
Re: Конфликт США и Ирана!!!
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как насчет 80 погибших по версии одной из сторон, и ни одного - по версии другой стороны?

Вот тоже про это подумал.

Как там на самом деле знают только две стороны конфликта. Заявление Трампа призвано лишь успокоить мировое сообщество, мол что войну разворачивать они не намерены, однако отступать он не намерен и мне кажется, что будет еще что-то такое бомбическое.
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§ abaika95
Конфликт США и Ирана!!!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А как насчет 80 погибших по версии одной из сторон//




Вообще игра какая-то получилась,Иран понял что не потянет в войнушку, предупредил США по каким базам будет стрелять (чтоб поменьше жертв было) так как ответку же надо сделать а то народ не поймет) стрельнули отчитались Имаму,так мол и так,столько то трупов,базы разбиты (есть инфа что одна база была вообще на консервации с 11 года то есть пустая) Имам ракетчиков расцеловал в щёчку,дал по ордену,все довольны,конец первого акта)
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§ Kairat stayer
Конфликт США и Ирана!!!
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Заявлено то на высшем уровне. С таким же успехом можно было вообще не пускать ракеты, а просто пустить слух, что пустили 100500 ракет.


Для внутреннего потребления, мол возмездие. США подтянула авианосную группу в район конфликта, возможно и Израиль в стороне не осталась бы.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые», - сказал Д.Трамп. «Тот факт, что у нас есть эта замечательная армия и техника, не означает, что мы должны ее использовать. Мы не хотим его использовать ».
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* maxsaf
Конфликт США и Ирана!!!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда вопрос: 80 или 0. Кто соврал?
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§ Kairat stayer
Конфликт США и Ирана!!!
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Вот тоже про это подумал. Как там на самом деле знают только две стороны конфликта.


Они скрывать не будут, тем более 80 человек, родственники шум поднимут, тем более обращение адресована в первую очередь своему народу. Даже когда в правительстве РФ при Чубайсе работали агенты ЦРУ и незаконно обогатились, по приезду в США их рассекретили и привлекли к ответственности.

Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Z5RuZTpc4fI
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§ Undead
Re: Конфликт США и Ирана!!!
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель, Доллар по 250 тенге

Нефть дешевеет - бензин дорожает
Нефть дорожает - бензин дорожает
Так вот доллар - он как бензин :-)
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана!!!
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11054
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костайщины :lol: :lol:
Не исправляйте! Шикарно смотрится рядом с Тобылками.
:lol:
Ночью занимался очень интересным делом, ждал будет ли развитие событий на ближнем востоке под покровом ночи, или нет.

Сидел на авиафорумах и Наблюдал самолёты н фР (флайтрадар) на огромном мониторе.

В первой половине ночи небо как вымершее было над Сирией, Ираком и Ираном.
А во второй половине арабские компании пачками вылетать стали.

В общем сижу, разглядываю на огромном экране.
Краем глаза вижу вверху в пустынном небе над кустанайской областью кто-то уверенно так курс на полюс взял.
Думаю что это ещё за новости кто может лететь чуть восточнее Кустаная в направлении Северного полюса.

Оказалась американцы пролетали.
Компания Дельта, Рейс из Дели в Нью-Йорк.
Иран им облетать не нужно было, проложили курс прямо через восточный Афганистан, далее почти над озером Кушмурун и через в JFK

Вот думаю что они думали пролетая над этими разрушенными аулами?
И кстати это первые американцы, которые слева по курсу могли видеть далёкие огоньги нового города Тоблыла. :-)
С тихо спищими во второй половине ночи тобылками.
:lol:
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§ Kairat stayer
Re: Конфликт США и Ирана!!!
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудничанин: Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель...

На мой взгляд пока никто точно предсказать не может, мировые цены на нефть могут снизиться, сейчас явных монополистов на рынке нет, часть стран наращивают объёмы производства. Простой пример - в Европе газ подешевел, поставщиков достаточно, есть выбор. Эксперты отмечают, что когда строился Южный газовый коридор газ стоил почти 400 долларов за тысячу кубометров, теперь же на крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - спотовые цены в конце года едва превышают 120 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» в третьем квартале 2019 года в среднем продавал газ по 169,8 доллар за тысячу кубов - беспрецедентно дешево с 2004 года.

Подробнее здесь: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ne-okupitsya-nikogda-putin-zapustil-tureckiy-potok-1028804523
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