Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #7672





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:15 Цитата: alex_60:

почему после неоднократно многократных нарушений серуля не забанен навечно?

Наечно можно и не банить. Но вот помните про Марика и его деда-героя, у которого нет звания Героя Советского Союза? Ему тогда условие поставили что без предупреждения будут тереть все сообщения с упоминанием. Вот к серому такие же санкции предлагаю - при упоминании акимата и платных комментаторов сразу удалять комментарий. Хотя, режим "Только чтение" тоже не помешает.