Цитата: Гога:

Может умные люди все таки увидят , как правильно деревья сажать

Умные люди и сами прекрасно знают как деревья сажать. Только не осталось их совсем, умных-то. Скажем так, у нас нет ни социального ни политического запроса на это людское качество. Так что пропадают Ваши усилия втуне.