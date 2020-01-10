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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1941
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Схожие должности,но немного другим сейчас

----Прежде , чем вы ответили , успел в инет почитать - в принципе , то же самое , только название -замысловатое. Корректор сказал - не верно , не правда в статье --- и автор должен привести эти док-ва . А ваш фактчекер --- сам это ищет .
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и на последок вопрос студии:
- Три зайца, сколько ушей?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1941
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Последний вопрос команда Гоги и Дракона слила

----А где он был , последний ???
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4794
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--А где он был , последний ???

Где-то в альтернативной реальности, где Абайка в клубе знатоков играет ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1941
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ушли , я - крайний ! Спок ночи !!
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