abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7655





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2557

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:17 Цитата-//Только один прямой вопрос ---с какого года проживаете в Кустанае?? Только не надо юлить --всего 4 цифры!!//











С 90го а вы с какого не живёте в Костанае?)







Цитата-//Заработки. Что в принципе логично, и мне эта версия тоже нравится ))//







Хорошо, допустим,каким образом и по каким показателям заработок ?) Колличество комментов? А качество будем учитывать?) Если я сейчас напишу Назарбаев вор это у меня зарплату отберут?) Или не заплатят именно за этот коммент)