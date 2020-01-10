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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошая цель)

Согласен... :lol: ;-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----Только один прямой вопрос ---с какого года проживаете в Кустанае?? Только не надо юлить --всего 4 цифры!!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у меня другая,я как-то озвучивал ее тут

Серый ее регулярно озвучивает. Заработки. Что в принципе логично, и мне эта версия тоже нравится ))
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у меня другая,я как-то озвучивал ее тут)

----А можно повтор ??
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Только один прямой вопрос ---с какого года проживаете в Кустанае?? Только не надо юлить --всего 4 цифры!!//





С 90го а вы с какого не живёте в Костанае?)



Цитата-//Заработки. Что в принципе логично, и мне эта версия тоже нравится ))//



Хорошо, допустим,каким образом и по каким показателям заработок ?) Колличество комментов? А качество будем учитывать?) Если я сейчас напишу Назарбаев вор это у меня зарплату отберут?) Или не заплатят именно за этот коммент)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А можно повтор ??/





Учусь) и цель у меня маленькая по сравнению с вашими глобальными) пресечение откровенного вранья о городе и глумления над проблемами) а и да я за объективность в спорных вопросах)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у меня другая,я как-то озвучивал ее тут)

----Повторите , можно в личку
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошо, допустим,каким образом и по каким показателям заработок ?)

Не отбрасывайте версию о фиксированном окладе ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще у меня мечта должность фактчекера в каком-нибудь большом сетевом издании) это отдельный человек отвечающий в редакции за проверку фактов на степень достоверности и объективности) думаю опыт полученный в форумных "баталиях" очень хороший)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А качество будем учитывать?

Качество - второстепенное, основной критерий - цена ))
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
фактчекера

----Раньше это называлось просто ***КОРРЕКТОР**??? Не так ли??
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не отбрасывайте версию о фиксированном окладе/





Без проблем) пусть будет так) просто интересно в любой работе должны быть показатели,разве нет?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще у меня мечта должность фактчекера

Да вы даже факт своего собственного существования проверить не сможете. Остальное - вообще недоказуемо ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//КОРРЕКТОР**??? Не так ли?/





Схожие должности,но немного другим сейчас фактчекера занимаются) половину обязанностей главреда забирают себе и мног о времени уделяют на выявления доказательств спорной инфы,корректор не будет заморачиваться неделю выискивая инфу о каком либо человеке который принес в редакцию запись с порносодержимым на какого-нибудь чиновника) а фактчеркер обязан узнать с какой целью,откуда и как этот человек эту запись нашел) дабы потом у редакции небыло разговоров с компетентными органами о дезе)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2557
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так подитожим игра первого сезона зимней серии закончилась)


Последний вопрос команда Гоги и Дракона слила) и 500 рублей уходит Абайке в Костанай но так как банку очень понравился этот вопрос он удваивает эту сумму в пять раз) "удар в гонг" буууумммммм




Камера удаляется из нескучного сада.......
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