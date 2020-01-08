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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 212 из 212«1...210211212
Куратор темы: drakon
§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8798
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еда?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Китайская фигня. 100%

Нет, немецкая,еда... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8798
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У моей мамы, пенса и деда. Стоит дома мешок муки. Мясорубка. Почему думаешь я к маме часто за пельмени забегаю а не в магаз. Её пельмени слепленые своими руками, наверно нет не че на свете вкусней.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
наверно нет не че на свете вкусней.

Согласен с пельменями. Но это не
сделаешь, своими руками... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4581
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.01.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто правильно ответит на вопрос?

Какой приз ставишь за правильный ответ?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какой приз ставишь за правильный ответ?

По - желанию... :lol: :oops:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

-----Китайский шарик пластиковый надувной
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Китайский шарик пластиковый надувной

Нет, ком.3167... :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот интересно, где Макс - берёт такие

дешёвые финики? Вот последние - доел,
на той неделе, даже не знаю,сколько
они стоили. А эти ужас - 600 гр., в
упаковке, стоят 3.99 €... :lol: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря, на угрозу, Третьей Мировой,бензин

A 95, не путать с Абайкой, за 3 дня-подешевел,
на 1 цент, как и в Канаде. Вот только
финики - дорогие, но без них - обойдусь... :lol: :oops: ;-)
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
A 95, не путать

----Газ почем ?? Не понятно.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Газ почем ?? Не понятно.

На данный момент, газа - небыло,
видать ещё не завезли.
А может кран - перекрыли... :lol: ;-)
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

А , в принципе , почем? Машина на газе ездит.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А , в принципе , почем?


Порылся в альбомах, вот на 20.12.2018 года,
стоимость газа,51€, за 100 литров,
получается 51 цент за 1 литр...
:lol: :oops: :oops:
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