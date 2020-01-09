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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс в Канаде,Дракон,Электрон в Германии,Серый в Москве,Гога в Краснодаре остальные большинством в Костанае) чем пахнет данная информация?) Дискриминацией?)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//зачем ссылки требуете? Просто верьте//



Не юлите) вы скинули ссылку на мнение журналиста) с этим вопросом мы тут недавно разбирались мнение на мнение) где официальная информация?) Как с пенсиями?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или кого-то ущемляет факт того что он сидит в Канаде или в Германии и обсуждает новости про Костанай на местном форуме?) Кто-то обижен от этого факта?)

Да у вас уже без пяти минут истерика. Люди после работы кино смотрят, а вы тут отбиваетесь. В одиночку. Где подмога? ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс лицемерит начал) нехорошо) сам же знает что не прав) хорошо вот вам ссылочка, как прочтете расскажете нам про инфляцию и цифры)


https://informburo.kz/novosti/nacbank-ozhidaet-zamedleniya-inflyacii-v-2020-godu.html
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Критика - кого?..



Не кого, а чего! Занудства, например, недостоверность фактов и т.п :-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сам же знает что не прав

Не знаю. В чем неправ? ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс лицемерит начал) нехорошо) сам же знает что не прав) хорошо вот вам ссылочка, как прочтете расскажете нам про инфляцию и цифры) https://informburo.kz/novosti/nacbank-ozhidaet-zamedleniya-inflyacii-v-2020-godu.html

А это точно официальная инфа? )) ну и какая инфляция в 2019 году по вашей официальной версии?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -//не знаю//


Ой как утомительно) но я держусь держусь....благо по телику фигня одна

заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков на заседании Мажилиса Парламента 23 октября. По его словам, уровень инфляции в реальном выражении в 2020 году будут поддерживать на уровне 3-3,5%. Это должно обеспечить сохранение инфляции в установленном коридоре и поддержать устойчивый рост экономики.


Так,сразу вопрос на который вы не отвечаете) как ваше сидение на форуме поможет вашим родным и близким?) И ещё с вашего позволения как ваши занудные вопросы про инфляцию помогут вашим родным и вашем же близким?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По его словам,

Ну вот опять мнение на мнение :lol:
А Шибаршин, чем не угодил, тогда? ;-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//это точно официальная инфа? )) ну и какая инфляция в 2019 году по вашей официальной версии?//



Нет не точно) ну и ваше далека от официальности)

Так вы определитесь уже) вы приводите повышение пенсий и соц выплат на 20 год а инфляцию за 19) ничего не смущает?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Причем тут прогнозы на 2020 год? Я то про 2019 говорил и спрашивал ))

А помогать моим родным будут не мои вопросы, и не вы. А я сам, в том числе на основании ответов на мои вопросы. Будет плохо - помогу деньгами, станет хуже - помогу с визами. Станет лучше - пусть себе живут спокойно ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А разве Соц пособия повышают на основе прогнозов на будущий год, вместо уже случившейся фактической инфляции в прошедшем году?
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