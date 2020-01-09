abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7583





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2532

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:13 Цитата -//не знаю//





Ой как утомительно) но я держусь держусь....благо по телику фигня одна



заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков на заседании Мажилиса Парламента 23 октября. По его словам, уровень инфляции в реальном выражении в 2020 году будут поддерживать на уровне 3-3,5%. Это должно обеспечить сохранение инфляции в установленном коридоре и поддержать устойчивый рост экономики.





Так,сразу вопрос на который вы не отвечаете) как ваше сидение на форуме поможет вашим родным и близким?) И ещё с вашего позволения как ваши занудные вопросы про инфляцию помогут вашим родным и вашем же близким?)