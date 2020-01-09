/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Если знак есть, но его игнорируют		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Если знак есть, но его игнорируют
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома № 54 по пр. Абая в Костанае установлены запрещающие знаки. Знаки установлены фирмой по согласованию с отделом ЖКХ акимата Костаная и полицией за счет жильцов.
Читать статью

* Гога
Re: Если знак есть, но его игнорируют
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1913
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]за нарушение правил парковки

----Откуда взяли , что он припарковался ? Да он всего - то только и встал , чтобы разгрузиться !! :lol: :lol: Подарки привез , только не ясно - когда ?? На фото нет не даты , и времени .
Профайл

§ Я
Re: Если знак есть, но его игнорируют
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что накажут ?
Действие знаков не распространяется:3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 — на маршрутные транспортные средства;3.2-3.8 — на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;

Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта
В данном случае от знака и до стены
Профайл

* Гога
Если знак есть, но его игнорируют
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1913
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
За что накажут ?

----Может советник начальника ДП Костанайской области по взаимодействию со СМИ г-жа Елена КАШАРИНА ответит на этот вопрос? Там же вроде читают НГ?

[Исправлено: Гога, 09.01.2020 - 16:46]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 2
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх