Я Re: Если знак есть, но его игнорируют #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 169

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:10 За что накажут ?

Действие знаков не распространяется:3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 — на маршрутные транспортные средства;3.2-3.8 — на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;



Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта

В данном случае от знака и до стены