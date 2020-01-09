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§ NG.kz
33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан вступил в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов заверил, что это поможет быстрее экстрадировать преступников из-за рубежа.
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§ директор пляжа
Re: 33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Европа - наше все))..

Цитата:
Ранее Антикоррупционная служба обратилась к скрывающимся за границей, призвав к диалогу.
- приезжайте пожалуйста сюда, а мы вас посадим ;-)
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§ КГСПС
Re: 33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее Антикоррупционная служба обратилась к скрывающимся за границей, призвав к диалогу./// Всё по понятиям, стрелку забивают.
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* Серый волк
33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11052
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весёлая лондонская песенка для настроения.
:lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=e7FweLnjuno
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§ ACROS
Re: 33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
32 преступника скрываются в Казахстане. Наверное мало взяли: заграницу "не тянут".
"....Эх, богатыри не вы, не точно...." Измельчал народ.
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§ maxsaf
Re: 33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
32 преступника скрываются в Казахстане

Да они особо и не скрываются ))
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