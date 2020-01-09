/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 503 из 503«1...501502503
§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12355
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в ветке про вероятность войны.

Да не корми ты тролля! Худшее для них - остаться незамеченным.
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6806
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не корми ты тролля! Худшее для них - остаться незамеченным.


я не тролля кормлю,
я вопрос в воздух задал,кто, почему и доколе?

[Исправлено: alex_60, 09.01.2020 - 19:17]
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что общего между 112 и Серым?
С обоих, как с гуся вода! :-)

Серый, мужчина должен быть немногословным, как Финдлей (Роберт Бернс) :-)
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6806
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
С обоих, как с гуся вода!


тогда не было такой модерации. сейчас она жесткая..
но не в отношении Серули.
и 112 в любом случае такого не нес..
с головой у него все в порядке.
ну бесил,едой, да некоторых...но это было другое.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2020 - 19:21]
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну бесил,едой, да некоторых...но это было другое.



Конечно, другое.
Но что тот, что этот нисколько не прислушивались к увещеваниям
Профайл

* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11052
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 19:32
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11052
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 19:41
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11052
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 19:50
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 503 из 503«1...501502503
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: abaika95, alex_60, Серый волк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 2
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх