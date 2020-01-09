Цитата: таноми52:

С обоих, как с гуся вода!



тогда не было такой модерации. сейчас она жесткая..

но не в отношении Серули.

и 112 в любом случае такого не нес..

с головой у него все в порядке.

ну бесил,едой, да некоторых...но это было другое.



[Исправлено: alex_60, 09.01.2020 - 19:21]