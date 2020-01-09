Серый волк Re: Когда и где акимы городов и районов проведут отчетные... #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 19:22 А хде же славный город Тобыл?

Как же так? А??

Город есть, а отчёта нет!



Это же вопиющее безобразие!

Тобылки будут готовиться, ездить макиях наводить в другой город Костанай.

Вечерние платья надевать в единственное место города где свинья не утонет...





А отчёта не будет!!!



БЕЗОБРАЗИЕ!