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§ NG.kz
Когда и где акимы городов и районов проведут отчетные встречи с населением в Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
График отчетных встреч акимов городов и районов предоставила "НГ" пресс-служба акима Костанайской области. Первым отчитается перед населением аким района Беимбета Майлина, последними - акимы Федеровского, Карабалыкского районов и Рудного.
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* Серый волк
Re: Когда и где акимы городов и районов проведут отчетные...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11052
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А хде же славный город Тобыл?
Как же так? А?? :-)
Город есть, а отчёта нет! :lol:

Это же вопиющее безобразие!
Тобылки будут готовиться, ездить макиях наводить в другой город Костанай.
Вечерние платья надевать в единственное место города где свинья не утонет...


А отчёта не будет!!!

БЕЗОБРАЗИЕ!
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