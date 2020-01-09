NG.kz Для тех, кто умеет работать



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37731

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:13 Согласно восточной философии, 2020-й - год Белой Металлической Крысы, решительного, прямолинейного и расчетливого грызуна. Крыса вступит во владение новым периодом 25 января. С этого момента, по мнению астрологов, нас ждут материальное благополучие с учетом разумной бережливости, возможность поправить свое здоровье за счет неэкстремальных видов спорта и любвеобильные отношения, если мы пожелаем в них вступить. За более конкретной характеристикой года и традиционным прогнозом для известных людей области и не только мы обратились к костанайскому мастеру-тарологу Ларисе БОЙЧЕНКО.

Читать статью



