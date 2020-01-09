Серый волк Re: Конфликт США и Ирана!!! #12





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 19:11 Костайщины

Не исправляйте! Шикарно смотрится рядом с Тобылками.



Ночью занимался очень интересным делом, ждал будет ли развитие событий на ближнем востоке под покровом ночи, или нет.



Сидел на авиафорумах и Наблюдал самолёты н фР (флайтрадар) на огромном мониторе.



В первой половине ночи небо как вымершее было над Сирией, Ираком и Ираном.

А во второй половине арабские компании пачками вылетать стали.



В общем сижу, разглядываю на огромном экране.

Краем глаза вижу вверху в пустынном небе над кустанайской областью кто-то уверенно так курс на полюс взял.

Думаю что это ещё за новости кто может лететь чуть восточнее Кустаная в направлении Северного полюса.



Оказалась американцы пролетали.

Компания Дельта, Рейс из Дели в Нью-Йорк.

Иран им облетать не нужно было, проложили курс прямо через восточный Афганистан, далее почти над озером Кушмурун и через в JFK



Вот думаю что они думали пролетая над этими разрушенными аулами?

И кстати это первые американцы, которые слева по курсу могли видеть далёкие огоньги нового города Тоблыла.

С тихо спищими во второй половине ночи тобылками.

