/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привычка сокращать год при написании даты до двух последних цифр может обернуться для казахстанцев в 2020-м большой проблемой. Юрист Максим Мостович объяснил, чем это может быть чревато.
Читать новость

§ директор пляжа
Re: Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за очередной бред советуют эти "юристы". В юридических документах, пусть даже рукописных, грамотным человеком зачастую после цифры идет г. или слово год,
Прим. 01.01.20 г. Как уважаемый специалист собирается вставить еще 2 цифры и пробел между 20 г.??? если с помощью фотошопа, то так можно подделать любой документ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 4
Всего: 210

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх