директор пляжа Re: Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 349

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:56 что за очередной бред советуют эти "юристы". В юридических документах, пусть даже рукописных, грамотным человеком зачастую после цифры идет г. или слово год,

Прим. 01.01.20 г. Как уважаемый специалист собирается вставить еще 2 цифры и пробел между 20 г.??? если с помощью фотошопа, то так можно подделать любой документ.