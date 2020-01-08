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§ NG.kz
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Казахстанский политолог Расул Жумалы рассказал, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь что известно по самолёту на сейчас.
Может быть завтра будет больше, но Ближний восток, тем более сейчас очень мутен. И ясности может не добавиться, а даже стать меньше.

1.
Бортов 737 этой модификации огромная масса в воздухе может находиться несколько сотен по всему миру одновременно и в совпадение, что именно на сдедующий день после конфликта понятно не верим.

2.
В Тегеране прямо очень поспешили заявить ещё не потушив обломки что причина в неисправности. Но при неисправности и пожаре в двигателе не пропадает мгновенно питание всего самолёта, включая транспондер и радиостанцию. Эти цепи насколько понимаю 27 вольт в Боинге наиболее сильно защищены и обесточить может только полное разрушение самолета. При пожаре вполне спокойно можно было передать МЭЙ-ДЭЙ украиниан752 имею пожар двигателя, или технические неполадки, разворачиваюсь срочно полосу на посадку.
Хватило бы первых трех слов, чтоб понять и они давно бы были опубликованы, так как пишут переговоры в эфире много где.
Если только передать в кабине было уже некому, тогда это объяснимо,
Объяснимо если фузеляж в результате взрыва был настолько разорван, что вся электросистема максимально защищенная для цепей управления была уже разорвана.

3.
Очевидец, наверное шедший на работу, снявший на телефон факел в небе,
Видно что борт идет прямолинейно с снижением и объят огнем, и от него отделяются горящие фрагменты.

4.
Над Ираном большинство стран немедленно запретило полёты, хотя при аварии так никто не делает.
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


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Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 03:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картинка построенная ФР на данных транспондера с самолета.


Там, где реальные данные пропадают ФР с своим электронным разумом поставил ещё несколько точек методом вычисления. Но эти данные выдаёт уже прямая линия. Настоящие данные кончаются там, где линия не прямолинейная и меняется.

Обилие граждан Канады объяснить можно тем, что мир изменился, очень много детей богатых тегеранцев (нефтедоллары сложили свою элиту) училось в Канаде и они улетали на учёбу с новогодних каникул. Прямые перелёты из-за санкций отменены в кучу стран и на этом зарабатывала Украина организовав транзит по Киеву.
При покупке билетов они украинскому перевозчику естественно оформляли по канадскому паспорту, чтоб не объяснять необходимость виз итд. А на погран контроле в Тегеране естественно показывали Иранский, так проще. Отсюда разница в данных по гражданству от Ирана и Украины.

К украинскому борту вопросов нет.
Борт новый, исправный, в одних руках с завода.
Экипаж с огромными часами налёта один из самых опытных украинских.
Ну явно не нужны были украине проблемы из-за неопытного экипажа и летали мало того усиленно в три рыла в кабине. И маршрут им был прекрасно известен, они его постоянно облетали несколько рейсов в неделю.

Вопрос о дырках в фузеляже, стабилизаторе и плоскостях откроет конечно причину. Откуда это прилетело изнутри или снаружи. По фото гадать плохое дело, на месте не каждый эксперт сразу ответит ибо обломки кувыркались.
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


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Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и ещё пока можно привести пример попадания небольшой ПЗРК ракеты запущенной дикарём в Багдаде в только взлетевший самолет компании DHL
Тогда опытные пилоты потеряв часть плоскости, имея разрушение левого бака в крыле и потеряв все три гидросистемы смогли посадить самолёт управляя только двигателями.
Инцидент над Багдадом

Шансы на такое сбитие с плеча самолета так, чтоб он мгновенно потерял связь и транспондер и упал камнем есть, но это попадание должно быть крайне недудачным для самолёта на такой низкой высоте и при небольшой скорости.

При попадании в кабину, что трудно, экипаж бы не передал, но транспондер бы остался жив скорее всего. И не было бы обширного факела. Баки очень далеко от кабины.

При попадании в двигатель и повреждении бака факел, но экипаж и транспондер оствлись бы и передавали.

Остаётся сильный взрыв на борту. Или более крупная ракета. Или столкновение с беспилотником, ибо вполне возможно всё ПВО Ирана на ушах стояло после атак.
Вполне мог быть бардак в районе.

Но в ошибочное сбитие я не верю.
Самолёт был на курсе взлёта из столичного порта, из которого несмотря на санкции ну не каждые пять минут, но каждые полчаса этим курсом взлетают.
И в небе было одновременно по данным ФР рядом три борта. Один просто на этом самом месте но сильно выше. Пускать в кого-то, допустим в беспилотник, на вылете из столичного аэропорта зная, что взлетают пассы - самоубийство для ПВО.
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 04:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже разрушение бака двигателем, маловероятное, не может объяснить отключение транспондера.
Вот по этим причинам полёты над Ираном сейчас запрещены большинством стран. Ибо совсем непонятно что там происходит.
Посмотрел сейчас почти никого в небе нет.
На 3:30 иранского, (оно на 30мин сдвинуто)
Летит только Дубай-Тбилиси на 737, дубайсккий, на предельной высоте, вероятно у него топливо только на прямой пролёт. Или Дубай будет продолжать летать.

А320-й заходит на посадку в Тегеран (тегеранский) из Турции кажется.

По касательной юга кувейтский мимо на восток в сторону Индии в Дели.

Ещё видно эмиратовский из Стамбула по очень кривой линии облетает Сирию и Ирак через Иран в сторону ОАЭ.

Видно, что даже эмираты над Ираком летать не желают и предпочитают сделать крюк на час с лишним полёта.

Больше в небе никого. Все вокруг, даже большинство арабских облетают.
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация в небе интересно изменилась под утро над Ираном.
Самолёты массово появились на ФР. Но исключительно только арабских стран приписки.
Проверил больше сотни бортов над Ираном, Ираком и приближающихся по курсу. Сплошные ОАЭ, Катар, Оман. И только один единственный Азербайджан.
Ни одного европейского и прочих стран кроме арабов нал территорией от Сирии и до конца Ирана не появилось за последний час.

Три часа назад почти никого в небе. Видимо выясняли ситуацию.
Много есть с задержкой вылета.

Во что это выльется нужно будет смотреть.
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 07:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только написал про то, что нет европейских бортов над Ираном, тут же нашлось подтверждение. Бритиш эйрвэйс облетает регион южнее, делая крюк и доворот через Египет. Европейцы летят либо южнее, либо севернее через Россию.

Вот данные ФР их борт вообще дал разворот при подлёте к зоне Ирака.


Статья подробная вышла уже в британской Дэйли майл на тему этого борта.
dailymail.co.uk
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А здесь можно посмотреть на репортаж получения украинской стороной именно этого самолёта.
Посмотреть много снимков салона, и даже открытый двигатель.
Тот самый, который спустя два года сейчас на фото валяется разбитый под Тегераном.
https://www.avianews.com/blog/2016/07/22_psr_new_737800_for_mau.shtml

Это конечно не репортаж Дэйли-майл, некоторые связки слов далеки не только от журналистики, но и от грамотности.

Пишут как умеют. Это впрочем в данном случае не важно.
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§ alex_60
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк: По ходу у этих номерковых либо компы перед новым годом отобрали с которых они по должности бомбили форум, либо в праздники в кабинеты не пускают бомбить НГ! И шмалять они вынуждены из дома с купленного на барахолке китайской подделки смартфона, характерненько так пропускающей пробел после знаков препинания недоделанной оболочкой убогого китайского ПО!


Цитата:
Серый волк: пустышки на окладе


Цитата:
Серый волк: А что внутри всё украдено и идиоты деревню грязную и запущенную затоболовку городом ономастят ничего страшного.


Цитата:
Серый волк: Оно так думает! Новые методички просто на НГ вместе с компами заперли, а дома только те засаленные


сразу видно,эксперд Серуля глубоко проник в тему вопроса.
аргументы просто великолепны. все разложил по полочкам.
правда непонятно какой вывод то на их основе- будет война или нет.
какая роль Затоболовки в этом. как повлияют китайские смарфоны .
кто поставляет засаленные методички.
много вопросов без ответа.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2020 - 11:10]
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§ abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 3 ночи до 7 утра время плодотворной работы) все спят,никто не ответит,можно самому с собой пообщаться) диагноз...
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§ alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни фига себе сколько накопипастил Серуля.
чей то канал целиком захватил и сюда всю ночь перетаскивал.
правда веткой ошибся, ветка про самолет- другая.
тут про вероятность войны.
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§ abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереса ради зашёл на старейший Дубнинский форум,авось Серый там сидит) форум кстати очень похож на наш,но не в этом суть,Серого не нашёл,но в ветке про возможность войны между Ираном и США тоже один "эксперд" все копипасту заливает и фото даже такое же как у Серого приклал с дырками в фУзеляже) и там о нем форумчане как-то пространно отзываются "фриком" называют) совпадение? Может быть и совпадение,утверждать обратное не буду)
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь, когда в Тобыле и кОстанае наступило рабочее время все могут познакомиться с творчеством так называемых нумерковых деятелей пишущих на окладе свои писули по присланнаым из конторы методичкам.
Надеюсь хорошо видно что они из себя представляют.
И можно предположить, что прежде чем прислать методичку высылавшие ей хорошо подтёрлись и в таком виде этим деятелям, отправили, важно поставившим свои табельные номера в ники. ;-)
Может быть можно надеятся, что не инвентарные как у конторского стола или стула. :-)
Ещё нуно добавить, что это специфическая публика сильно не разнообразит.
Работает как предписано в методичке парой. Один шпик-провокатор, выскакивающий, тявкающий оскорбления и в кусты.
Второй постоянный забалтыватель. Интеллекта как видим абсолютный ноль. Как и памяти. :lol:
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Интереса ради зашёл на старейший Дубнинский
Для интереса ради напомню, что писал уже, что живу в Москве, а в Дубне бываю по делам работы. Старейший форум шпик знать не может. Сейчас другой популярен. Я там есть, но давно не писал. :-)
Собственно от дешманских шпиков другого ожидать трудно.

И поскольку как уже отмечали и другие на кого нападает на форуме абайка с инвентарным номером 95, у него почему-то плохо с памятью.

Наверное по той причине что пишут под ником несколько шпиков. И следующий не знает что было до него на форуме. Запишите что ли там на стенке или на лбу чтоб видеть при передаче.
Смогли же запомнить, какая половая принадлежность у нурлыбота abaika95 и не писать от женщины. :lol: Или женщину выгнали? :lol:

Да, и по теме немного, удаляться не будем от темы, (для особо тупых попутно разжуём). Войны не будет!
Уже сразу было понятно при осторожном ответе по пустым базам. Просто обмен этих мачо ракетками.
Первые пустили высокоточную прямо в кокарду сумасброду-генералу.
Ибо уже перешел давно красную линию и не за угрозами нужно было что-то делать. Вторые не могли не ответить не потеряв авторитет, внутри для населения, но очень не хотели задеть ни одного американца и дождались пока все отъедут подальше. Война им не нужна.
Они умные люди в отличии от чинушек в акимате и от шпиков на форуме.

В эти любезности только не вписывается этот самолёт. Либо это по безалаберности, либо идиот, либо третья сила вышла на этот крысиный ринг.
Что произошло с самолётом очень важно. Это сейчас ключевой момент.
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