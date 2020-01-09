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≡ Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 8 января, четыре таблички на въезде в Тобыл и выезде из города заменили на новые. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что эта работа будет проведена в кратчайшие сроки.
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§ юля елиссева
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1503
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.01.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вы знаете такие факты?)

Батыра Костана ведь придумали, так почему бы не появиться батыру Тобыланды?
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§ yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Скоро всё переименуют и работы Вам не будет на кириллице.

та кака работа? хаты сдавати и без грамотности може...на бумажке сифры писать буде и усё? ;-)
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§ abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
abaika95


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Сообщений: 2513
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Батыра Костана ведь придумали//



Почему придумали?) Вот в КН целую статью про него прочитал,был говорят такой человек, батыр,но нигде не говорят что город у честь него назван,придерживаются старой легенды про сестер)




Цитата-//хаты сдавати и без грамотности може...на бумажке сифры писать буде и усё?//


Юджин новую мову придумал Украинско-Таджикскую) я то думаю че его непонять последнее время) А он на языках заговорил
Хвалю!)
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§ юля елиссева
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1503
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.01.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот в КН целую статью про него прочитал,был говорят такой человек, батыр,но нигде не говорят что город у честь него назван,придерживаются старой легенды про сестер)

Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..
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§ yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..

ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так распинался... не проканало название для Затобольска, однако...
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§ abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..//



Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и Тобылбатыра придумали)
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§ Нурбанчик
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Нурбанчик


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Сообщений: 1917
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 09.01.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева: Женщины - тобылки или тобылицы, мужики- тобыляки, дети их тобылята

Цитата:
Эдуард Суровый: Как-то мне подляну Кинул тобылянин Этому тобыльцу Я начистил рыльце

Как указано в Википедии, жителей бывшего Затобольска принято называть тобылец - то есть указан только мужской род, как житель - тобылец, про женский род не рискнули наверно указать. Возможно это будет тобылка? Далеко не айс, однако... :-(

Цитата:
abaika95: Вот сейчас смешно было) хорошо не в Гусь-хрустальный переименовали) сложно было бы очень тогда)

С жителями Гусь-Хрустального проще. Он - гусевчанин, она – гусевчанка, указано здесь.
А вот с новым названием жительниц бывшего Затобольска, как-то теперь не понятно, информации даже в интернете нет :-o
Все-таки наименование населенных пунктов нужно придумывать так, чтобы катойконимы писались и звучали по-русски, раз русский язык является официально употребляемым в стране.
Зато теперь в памяти Затобольск останется навсегда - в свидетельстве о рождении моей матери и в её свидетельстве об окончании школы :-)

[Исправлено: Нурбанчик, 09.01.2020 - 16:38]
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§ Нурбанчик
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1917
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 09.01.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока что не поменяли название стадиона Затоболец, являющегося запасным стадионом ФК «Тобол». В статье про стадион только поменяли название населенного пункта с Затобольска на Тобыл. ФК "Тобол" пока также без изменения.

[Исправлено: Нурбанчик, 09.01.2020 - 16:44]
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§ alex_60
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повезло им, хорошо что река не Кобыл.
хоть в этом радость.
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