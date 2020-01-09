Цитата: юля елиссева: Женщины - тобылки или тобылицы, мужики- тобыляки, дети их тобылята

Цитата: Эдуард Суровый: Как-то мне подляну Кинул тобылянин Этому тобыльцу Я начистил рыльце

Как указано в Википедии , жителей бывшего Затобольска принято называть тобылец - то есть указан только мужской род, как житель - тобылец, про женский род не рискнули наверно указать. Возможно это будет тобылка? Далеко не айс, однако...



Цитата: abaika95: Вот сейчас смешно было) хорошо не в Гусь-хрустальный переименовали) сложно было бы очень тогда)

С жителями Гусь-Хрустального проще. Он - гусевчанин, она – гусевчанка, указано здесь .

А вот с новым названием жительниц бывшего Затобольска, как-то теперь не понятно, информации даже в интернете нет

Все-таки наименование населенных пунктов нужно придумывать так, чтобы катойконимы писались и звучали по-русски, раз русский язык является официально употребляемым в стране.

Зато теперь в памяти Затобольск останется навсегда - в свидетельстве о рождении моей матери и в её свидетельстве об окончании школы



[Исправлено: Нурбанчик, 09.01.2020 - 16:38]