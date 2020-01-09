Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 11:47
В среду, 8 января, четыре таблички на въезде в Тобыл и выезде из города заменили на новые. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что эта работа будет проведена в кратчайшие сроки. Читать новость
юля елиссева: Женщины - тобылки или тобылицы, мужики- тобыляки, дети их тобылята
Цитата:
Эдуард Суровый: Как-то мне подляну Кинул тобылянин Этому тобыльцу Я начистил рыльце
Как указано в Википедии, жителей бывшего Затобольска принято называть тобылец - то есть указан только мужской род, как житель - тобылец, про женский род не рискнули наверно указать. Возможно это будет тобылка? Далеко не айс, однако...
Цитата:
abaika95: Вот сейчас смешно было) хорошо не в Гусь-хрустальный переименовали) сложно было бы очень тогда)
С жителями Гусь-Хрустального проще. Он - гусевчанин, она – гусевчанка, указано здесь. А вот с новым названием жительниц бывшего Затобольска, как-то теперь не понятно, информации даже в интернете нет Все-таки наименование населенных пунктов нужно придумывать так, чтобы катойконимы писались и звучали по-русски, раз русский язык является официально употребляемым в стране. Зато теперь в памяти Затобольск останется навсегда - в свидетельстве о рождении моей матери и в её свидетельстве об окончании школы
Пока что не поменяли название стадиона Затоболец, являющегося запасным стадионом ФК «Тобол». В статье про стадион только поменяли название населенного пункта с Затобольска на Тобыл. ФК "Тобол" пока также без изменения.
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