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§ NG.kz
Снег кружится, летает, не тает...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 05:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экзамен по предмету «зимнее содержание улиц» власти Костаная сдают на слабую тройку. Начало сдачи пришлось прямо на 1 января наступившего года. Накануне, в праздничную ночь, сорвалась метель, обильная снегом. Утром город был изрядно засыпан. Снег шел и на следующий день, а коммунальные предприятия, обязанные ликвидировать последствия снегопадов, все потягивались и разминали мускулы.
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§ Серый волк
Re: Снег кружится, летает, не тает...
Серый волк


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Сообщений: 11041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 05:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С Назарбаева налево

Нурлыкуны сейчас поперхнулись наверное! :-)
Цитата:
И узнать, как акимат планирует изменить ситуацию.

:lol: :lol: Ну вот так хорошо начали.
А в конце такой важный эксперимент извести захотели!
Акимат никогда не спит, и всеми трудами, летом и зимой, днем и ночью выращивает новых жителей в новых условиях.
На выходе должен получиться организм, который может жить только в такой среде обитания и никогда не уедет!
Не сможет никак Хомо-Тобылус жить без родных сугробов, без картинно заваленных снегом переходов и без обледенелых остановок!
Не сможет
Загрызет его тоска в любой всякой цивилизованной стране. И скажет Хомо-Тобылус нееее, я в такую жуть как в Челябинск никогда не поеду!

Там же дворы чистят, это страшно как!
Выходишь зимой утром, а всё отодрано и лысое стоит.
То ли дело дома!
Вышел, дверь подъезда распахнул, если она ещё есть, и кругом Родина насколько глаз хватит согревает видом родных сугробов среди очурбаненных пеньков!
:lol:

Цитата:
были в Челябинске. После снегопада. Обратили внимание, что маленькие, юркие трактора чистили снег именно во дворах, причем далеко не в центре города.



Главное правильно всё это понимать, и в душе вашей всегда будет играть оркестр местной филармонии

;-)
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§ abaika95
Re: Снег кружится, летает, не тает...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен завалы,пройти кое где трудно


Но чья бы подМосковная корова мычала?)


Цитата-//Там же дворы чистят, это страшно как!Выходишь зимой утром, а всё отодрано и лысое стоит.То ли дело дома!//


Толи дело дома в Дубне)



И дороги чищены и фонари на новой набережной все горят по вечерам) фото взято из паблика в ФБ "Раскрути Дубну"





И вишенкой на торте самое корявое благоустройство года по версии Варламова это Дубнинская набережная за 300 млн рублей!)


https://pikabu.ru/story/blagoustroystvo_v_gorode_dubna_ostorozhno_zhest_7088452
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* Гога
Re: Снег кружится, летает, не тает...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню , в конце 60-ых , начале 70-ых (жил в том районе) - снег вывозили к малому мосту .
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§ alex_60
Снег кружится, летает, не тает...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Помню , в конце 60-ых , начале 70-ых


так тебе 100 лет, а то молодым прикинулся.
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* Гога
Re: Снег кружится, летает, не тает...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

----Как всегда грубо .С каких пор на ты?? Старость надо уважать !! И арифметику подучить.Всего - то --- 99 !! :lol: :lol:
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