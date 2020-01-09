/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Если знак есть, но его игнорируют		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Если знак есть, но его игнорируют
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома № 54 по пр. Абая в Костанае установлены запрещающие знаки. Знаки установлены фирмой по согласованию с отделом ЖКХ акимата Костаная и полицией за счет жильцов.
Читать статью

* Гога
Re: Если знак есть, но его игнорируют
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]за нарушение правил парковки

----Откуда взяли , что он припарковался ? Да он всего - то только и встал , чтобы разгрузиться !! :lol: :lol: Подарки привез , только не ясно - когда ?? На фото нет не даты , и времени .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 3
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх