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Серый волк: По ходу у этих номерковых либо компы перед новым годом отобрали с которых они по должности бомбили форум, либо в праздники в кабинеты не пускают бомбить НГ! И шмалять они вынуждены из дома с купленного на барахолке китайской подделки смартфона, характерненько так пропускающей пробел после знаков препинания недоделанной оболочкой убогого китайского ПО!
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Серый волк: пустышки на окладе
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Серый волк: А что внутри всё украдено и идиоты деревню грязную и запущенную затоболовку городом ономастят ничего страшного.
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Серый волк: Оно так думает! Новые методички просто на НГ вместе с компами заперли, а дома только те засаленные
сразу видно,эксперд Серуля глубоко проник в тему вопроса.
аргументы просто великолепны. все разложил по полочкам.
правда непонятно какой вывод то на их основе- будет война или нет.
какая роль Затоболовки в этом. как повлияют китайские смарфоны .
кто поставляет засаленные методички.
много вопросов без ответа.
[Исправлено: alex_60, 09.01.2020 - 11:10]