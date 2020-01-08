Цитата: abaika95: Интереса ради зашёл на старейший Дубнинский Для интереса ради напомню, что писал уже, что живу в Москве, а в Дубне бываю по делам работы. Старейший форум шпик знать не может. Сейчас другой популярен. Я там есть, но давно не писал.

Собственно от дешманских шпиков другого ожидать трудно.



И поскольку как уже отмечали и другие на кого нападает на форуме абайка с инвентарным номером 95, у него почему-то плохо с памятью.



Наверное по той причине что пишут под ником несколько шпиков. И следующий не знает что было до него на форуме. Запишите что ли там на стенке или на лбу чтоб видеть при передаче.

Смогли же запомнить, какая половая принадлежность у нурлыбота abaika95 и не писать от женщины. Или женщину выгнали?



Да, и по теме немного, удаляться не будем от темы, (для особо тупых попутно разжуём). Войны не будет!

Уже сразу было понятно при осторожном ответе по пустым базам. Просто обмен этих мачо ракетками.

Первые пустили высокоточную прямо в кокарду сумасброду-генералу.

Ибо уже перешел давно красную линию и не за угрозами нужно было что-то делать. Вторые не могли не ответить не потеряв авторитет, внутри для населения, но очень не хотели задеть ни одного американца и дождались пока все отъедут подальше. Война им не нужна.

Они умные люди в отличии от чинушек в акимате и от шпиков на форуме.



В эти любезности только не вписывается этот самолёт. Либо это по безалаберности, либо идиот, либо третья сила вышла на этот крысиный ринг.

Что произошло с самолётом очень важно. Это сейчас ключевой момент.