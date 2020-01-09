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≡ "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серик Абдикаликов отметил, что все ситуации, связанные с остановкой пьяных водителей, будут фиксироваться на видеорегистраторы полицейских. Видео будет являться доказательством в суде.
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§ alex_60
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//штраф до 5 МРП ( 13 млн 255 000 тенге)./

5000 мрп.
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§ alex_60
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще с ума сошли.
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§ alex_60
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///связанные с остановкой пьяных водителей, будут фиксироваться на видеорегистраторы полицейских. Видео будет являться доказательством в суде.//

а что появились видеорегистраторы,которые определяют пьяный водитель или нет?
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§ drakon
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
drakon


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Сообщений: 18252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
( 13 млн 255 000 тенге)./

Алекс, а ты не употребляй,пьяным не езди,
на машине. Заберут все твои,Пенсионные Накопления... :lol: :oops:
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§ ACROS
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правосудие - это же не обязательно УЖЕСТОЧЕНИЕ наказание , а НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания. Не думаю что если рядового водителя накажут повторно и 13 лямов он найдёт и оплатит, у него семья, дети, квартира и т.д.Слишком сурово, даже дюже.
Скажем честно: большие штрафы ( не только пьянство но и другие ) проллобировали для того что бы ДОГОВАРИВАТЬСЯ до составления протокола. За маленькие деньги нет смысла договориваться, а когда ТАКИЕ суммы, конечно можно.
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§ alex_60
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на машине


так это не только на машине.
кумыса выпил,корову будешь домой гнать,
а тут судья на машине. бац корову. участник дпп.
медосвидетельствование.
недавно же случай был.
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§ Я
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
рядового водителя

Рядовой водитель не позволяет себе такое дорогое "удовольствие" даже при существующих расценках , а владельцев "звонка другу" ничего не остановит
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§ юля елиссева
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1503
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
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* Гога
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]Пожизненное лишение права управления транспортным средством

-----Фамилии начнут менять.Или что-нибудь придумают.
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§ Тот самый
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Англии неплохая система. Там не МРП, а % твоего дохода. Ведущего радио или телеканала оштрафовали как-то на 250000 фунтов (вроде). Какой-нибудь мажор или депутат или аким вполне может заплатить 13 миллионов. А вот среднестатистический казахстанец - нет.

Ну, а пожизненное лишение за то, что лишенец пьёт и снова садится за руль - правильно. Кто не согласен, представьте, что Вы дорогу переходите и как раз едет он (на красный). Как на Маяковского года 4 назад Ауди сбила молодого паренька на переходе.

В 612й за повторное нарушение надо машину конфисковать (если в собственности водителя). И возможности у него не будет повторно нарушить.

Цитата:
alex_60:
недавно же случай был.

Ну и послали же того судью? Погонщик коровы прав оказался.

[Исправлено: Тот самый, 09.01.2020 - 16:18]
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§ kolibri
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 09.01.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Вполне симпатично смотрится)))))
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§ abaika95
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Какой-нибудь мажор или депутат или аким вполне может заплатить 13 миллионо//



А безработный?) А человек с низким доходом у которого супруга дочь миллионера может каждую неделю нарушать?) Штраф то у него копейки)
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