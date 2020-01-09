Тот самый "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января? #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 311

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 В Англии неплохая система. Там не МРП, а % твоего дохода. Ведущего радио или телеканала оштрафовали как-то на 250000 фунтов (вроде). Какой-нибудь мажор или депутат или аким вполне может заплатить 13 миллионов. А вот среднестатистический казахстанец - нет.



Ну, а пожизненное лишение за то, что лишенец пьёт и снова садится за руль - правильно. Кто не согласен, представьте, что Вы дорогу переходите и как раз едет он (на красный). Как на Маяковского года 4 назад Ауди сбила молодого паренька на переходе.



В 612й за повторное нарушение надо машину конфисковать (если в собственности водителя). И возможности у него не будет повторно нарушить.



Цитата: alex_60:

недавно же случай был.

Ну и послали же того судью? Погонщик коровы прав оказался.



[Исправлено: Тот самый, 09.01.2020 - 16:18]